L’India in via Bicocca . Ecco la rotonda Teapak

Nasce la rotonda ‘TeaPak with Yogi!’. La realizzazione dell’opera, all’incrocio tra le vie Bicocca e Gambellara, è frutto dell’intesa tra il Comune la stessa TeaPak, azienda con sede in zona industriale.

L’iniziativa si inserisce a sua volta all’interno del progetto di ‘cittadinanza attiva’ promosso dal Municipio per diffondere il valore della cooperazione e della solidarietà tra aziende, istituzioni pubbliche e territorio.

"TeaPak, da sempre attenta alla possibilità di generare valore e impatto positivo nella comunità, ha voluto fortemente contribuire alla realizzazione di questa opera pubblica e al suo mantenimento – fanno sapere dall’azienda di via Bicocca –. E si farà carico anche della gestione degli sfalci delle aree circostanti l’azienda e la rotonda stessa, ponendosi come soggetto attivo e di supporto all’istituzione pubblica, consolidando così una collaborazione già positivamente avviata con l’ente comunale".

Un impegno rilanciato dall’amministratore delegato di Teapak, Andrea Costa, che aggiunge: "In qualità di società benefit e azienda certificata B Corp, non abbiamo esitato un secondo nel cogliere questa opportunità e trasformarla in un altro significativo passo nel nostro percorso di sostenibilità e di attuazione della responsabilità sociale d’impresa".

La composizione figurativa realizzata sulla rotonda rievoca le linee dei mandala che accompagnano da sempre l’immagine di TeaPak. Linee che, a loro volta, vogliono rappresentare il movimento e la continua evoluzione, qualità in cui l’azienda imolese fa sapere di riflettersi.

"Ringraziamo TeaPak, eccellenza imprenditoriale in espansione che l’amministrazione ha voluto che si insediasse sul territorio, che da sempre dimostra grande disponibilità e collaborazione per il bene del territorio, a partire dai temi della sostenibilità ambientale e sociale, fino al prendersi cura, come in questo caso, di un bene comune – dichiarano gli assessori Pierangelo Raffini (Sviluppo Economico) ed Elisa Spada (Ambiente e Politiche partecipative) –. I patti di collaborazione per la cittadinanza attiva, di cui questo è un bell’esempio, sono uno strumento importante che fa accrescere la consapevolezza che il bene comune è un patrimonio di cui tutte e tutti dobbiamo prenderci cura".