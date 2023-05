"L’inferno in pochi minuti Abbiamo perso tutto"

Riavvolgere il nastro della memoria è un esercizio difficile ma utile per esorcizzare le paure. Già, perché per Melania Santi l’incubo alluvione è diventato realtà ormai più di una settimana fa con la rottura di quell’argine sul Sillaro che ha messo in ginocchio tutta l’area della bassa imolese. "La mia casa, nella quale vivevo con mia madre, dista circa un chilometro dal punto in cui il torrente ha sfondato le protezioni – racconta la ragazza –. Una dimora indipendente, situata tra Spazzate Sassatelli e Conselice, su unico piano. Il pavimento, ancora oggi, è coperto da 40-50 centimetri d’acqua". Prima la forte pioggia poi la breccia piccolina nella cinta di terra. Un quadro che non lasciava presagire le immani proporzioni del disastro.

"Di precipitazioni intense ne abbiamo viste altre in passato e non ci siamo preoccupate troppo – confida –. Io ero al lavoro, mia mamma all’interno dell’abitazione". Ma sono bastate poche decine di minuti per cambiare umore e scenario.

"L’allargamento della falla è coinciso con l’arrivo di quell’ondata di piena che ha coperto i campi e, in pochi istanti, anche le prime stanze – aggiunge la Santi –. Non c’è stato nemmeno il tempo di rendersene conto. Fredda e lucida mia madre nel mettere in salvo i nostri animali domestici: due gatti, due conigli e due tartarughe". Una scelta obbligata per i Santi perché la vita di quelle piccole creature da compagnia vale molto di più di qualsiasi tesoro: "Ho il rimpianto di non essere riuscita a portare via le galline – spiega con il groppo in gola la ragazza che ha compiuto 31 anni nel bel mezzo dell’emergenza –. Si erano rifugiate sotto al pollaio in giardino. La vertiginosa crescita dell’acqua, a quel punto, avrebbe messo a repentaglio anche la mia incolumità. E’ stato straziante. Per noi non erano semplici animali da cortile, avevamo dato un nome ad ognuna".

La fuga rapida in un parcheggio del centro di Conselice da dove guardare, in presa diretta con il cellulare attraverso le telecamere del giardino, la devastazione dell’acqua. Una sorta di reality show del terrore. "Impotenti davanti alla torbida miscela di fluido che riempiva ogni angolo della nostra casa – specifica –. Una corrente fortissima, abbiamo perso tutto: mobili, vestiti, affetti personali, ricordi e perfino i documenti". E ora una sosta temporanea dal padre in quel di Dozza e qualche sortita per recuperare il salvabile: "C’è fango ovunque. Per fortuna i miei amici ci stanno aiutando a spalare il denso strato di melma – svela la Santi –. Avevamo messo in vendita il nostro appartamento, ma ora tutti i progetti sono andati in fumo. Questa zona si è svalutata dopo la catastrofe". E tra un foglio da asciugare col phone e l’altro, c’è solo il tempo per sperare: "Lo Stato e le istituzioni devono fare qualcosa perchè noi non abbiamo più niente – conclude :. Da sole non potremo mai farcela. Qui ci sono tante famiglie in grande difficoltà. Molte di loro, oltre alla casa, hanno perso pure il lavoro. Una situazione da depressione ma vogliamo ancora sorridere perché siamo vive".