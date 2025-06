"L’informatica sarà il mio futuro"

Anche Ilaria Sergi esce dall’istituto tecnico ’Paolini’ rilassata e sorridente. Una seconda prova che non sembra aver lasciato particolari segni nei giovani maturandi imolesi. "Era esattamente quello che mi aspettavo – racconta la giovane studente della VH di ragioneria, per l’indirizzo di sistemi informativi aziendali –. La prova era di informatica ed era molto simile alle simulazioni che abbiamo fatto nel corso dell’anno". E per quanto riguarda il futuro, non ci sono dubbi: "Coerentemente con oggi e con quanto ho studiato per cinque anni, mi voglio iscrivere a ingegneria informatica", conclude con un bel sorriso Ilaria.