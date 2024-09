L’inglese insegnato ai più piccoli. Lezioni in tre nidi e due materne: "Così i bimbi sentono altre sonorità"

Salgono a cinque le scuole comunali imolesi nelle quali si sperimenta il progetto ‘Sentire l’inglese’, avviato dalla Regione nel 2021, dedicato ai bimbi da zero a sei anni. Sono il nido Scoiattolo, il polo Zolino (Primavera+ Gasparetto) e quello Campanella. In tutto, dunque, tre nidi e due materne.

‘Sentire l’inglese’ è un’iniziativa pionieristica dedicata alla fascia di età 0-6 anni, nata per promuovere e l’avvicinamento alle sonorità della lingua inglese all’interno dei servizi educativi. Questo progetto innovativo, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, mira a integrare la formazione linguistica nell’ambiente quotidiano dei servizi educativi regionali, offrendo un’opportunità unica di ricerca e sviluppo professionale per gli educatori.

"L’obiettivo non è tanto quello di introdurre precocemente l’insegnamento di una lingua straniera, quanto di esporre i bambini a sonorità differenti dalla lingua principale, in una fase dello sviluppo in cui il cervello ha ancora una plasticità molto elevata – ricordano dal Comune –. Possiamo dire che è come se, ascoltando sempre gli stessi suoni, nella crescita si chiudessero mano a mano delle porte, e riaprirle in età successive sarebbe molto più complicato. Tutti abbiamo avuto esperienza di quanto sia difficile imparare una lingua straniera da adulti, e al contrario di come i bambini la imparino con facilità e naturalezza, specie se hanno la possibilità di utilizzarla in contesti quotidiani".

Uno degli obiettivi principali del progetto è la creazione di una rete di comunicazione e scambio tra i servizi educativi, l’Università di Bologna e i coordinamenti pedagogici territoriali.

"‘Sentire l’inglese’ è un progetto che valorizza la ricchezza e la diversità delle esperienze educative presenti nel territorio – proseguono dal Comune –. Si colloca in un filone che fa riferimento a ricerca scientifica e innovazione, ma tiene conto dell’esperienza come elemento di sperimentazione e verifica costante, permettendo un adattamento alle specificità dei singoli servizi e gruppi di bambini".

Nell’anno educativo 2021-2022, gli enti capofila di distretto (Imola compresa) hanno potuto inviare alla Regione la candidatura al progetto ‘Sentire l’inglese’ per due servizi educativi, con priorità per i nidi d’infanzia. Questa prima fase è stata cruciale per testare e perfezionare gli approcci che verranno poi estesi su più ampia scala. Nei due anni successivi, il numero dei servizi coinvolti si è progressivamente ampliato, e si è aggiunta una serie di azioni volte al coinvolgimento delle famiglie. Inoltre, si è creato un ricco e strutturato supporto di materiali a disposizione dei partecipanti, con indicazioni metodologiche e bibliografiche.

Nell’ultimo anno, è stato possibile formare delle figure di ‘ambasciatori’, che dopo aver seguito un’apposita formazione sono in grado di divulgare il progetto in altri servizi. Come si diceva all’inizio, ad oggi hanno aderito al progetto cinque servizi educativi comunali, tre nidi e due scuole materne; e tre insegnanti si sono qualificate ‘ambasciatrici’.