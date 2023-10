L’INIZIATIVA

L’eco della guerra in Israele è arrivato anche nella vallata del Santerno ed è pronta una mobilitazione per la pace. Domenica, alle 16, l’amministrazione comunale di Borgo Tossignano, insieme alle associazioni locali, organizzerà una marcia lungo le principali strade del paese con partenza e ritorno in Piazza dell’Unità d’Italia. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, con l’invito ad esporre la bandiera della pace sulle finestre e sui balconi delle abitazioni, per dire no a tutti i conflitti bellici e alla violenza in ogni sua forma. Alla camminata prenderanno parte anche gli amministratori con il sindaco Mauro Ghini in testa al corteo.