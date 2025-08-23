L’inseguimento alla F1. I civici di maggioranza chiamano l’opposizione: "Uniti per riavere il Gp"

"Promuovere un messaggio di unità istituzionale e territoriale affinché tutte le forze politiche, a prescindere dall’appartenenza, si esprimano a favore della prosecuzione del Gp, nella consapevolezza del suo valore per la comunità locale e nazionale". È il passaggio chiave della mozione attraverso la quale la maggioranza riporterà il tema F1 in Consiglio comunale alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

I primi firmatari del documento, pensato evidentemente per far emergere in maniera esplicita il pensiero di un’opposizione nella quale convivono idee diverse sulla questione, sono Alan Manara e Antonio Ussia della lista civica Imola Corre. Il gruppo, rappresentato in Giunta dall’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, già in passato aveva portato in Aula argomenti direttamente collegati alle sorti dell’Enzo e Dino Ferrari. Fu infatti proprio una mozione di Imola Corre, qualche anno fa, a spingere il Comune a intervenire nella ripulitura del monumento di Arman all’ingresso del circuito.

"Il ritorno stabile del Gran premio rappresenta una priorità strategica per il territorio, per le sue ricadute dirette su economia, turismo, mobilità sostenibile, promozione internazionale e sinergie industriali con i settori tecnologici avanzati", ricordano i civici di maggioranza.

Da qui la richiesta dell’Aula a impegnare il sindaco Marco Panieri e la sua Giunta a "confermare pubblicamente l’impegno del Comune per la prosecuzione del Gran premio di Formula 1, lavorando fin da ora per garantire il pieno reinserimento nel calendario a partire dal 2027 e mantenendo la disponibilità per eventuali subentri già nel 2026".

Altro elemento centrale della mozione è la richiesta, che come accennato all’inizio è rivolta innanzitutto all’opposizione e in particolare a FdI-Lega a "sostenere con forza la richiesta alla presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri competenti di convocare con urgenza un tavolo istituzionale nazionale, già richiesto da Regione e Comune, che coinvolga Aci e gli altri partner preposti, per garantire i fondi e le condizioni necessarie al ritorno della tappa imolese della Formula 1".

C’è poi il passaggio indirizzato a Pd e alleati, esortati invece a impegnare il sindaco e la Giunta a "coinvolgere tutti i livelli istituzionali, a partire da quelli in cui le forze di maggioranza e le espressioni civiche qui rappresentate esercitano un ruolo diretto, dalla Regione al Parlamento, affinché venga assicurato l’impegno politico necessario per lo sblocco di tutte le risorse necessarie e la prosecuzione del Gp".

Nel complesso, l’idea è comunque quella di provare a raggiungere una faticosa intesa bipartisan, in nome del territorio, innanzitutto convocando una commissione consiliare "dedicata a una panoramica puntuale e completa dei riflessi economici dell’evento sul territorio, a partire dagli introiti del canone unico patrimoniale, dei parcheggi, della tassa di soggiorno e di altre voci". E, in parallelo, puntando su "proposte concrete e fattuali per l’ottenimento di fondi economici privati a sostegno dell’evento, in linea con una strategia già più volte citata da numerose forze politiche".