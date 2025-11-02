L’intensa nottata. Soccorsi 190 giovani. Furti, rapine e spaccio: scattano le denunce

Nottata di lavoro intenso, quella di Halloween, per sanitari e forze dell’ordine. Il bilancio del Monsterland Festival in Autodromo, dal punto di vista della salute pubblica, parla infatti di 190 persone assistite nei posti medici avanzati allestiti dall’Ausl nel paddock. Sei di queste sono trasportate in ospedale, una delle quali risultava ancora in osservazione ieri mattina.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa Azienda sanitaria, le principali cause di intervento sono state intossicazioni da alcol e droghe, alcuni traumi lievi e irritazioni da spray urticante. Nessuno dei pazienti presentava però condizioni che destassero particolare preoccupazione. La stessa Ausl ha segnalato inoltre numerosi accessi spontanei in pronto soccorso tra la serata di venerdì e la mattinata di ieri.

Alla luce di quanto sopra, l’Azienda ha parlato di "ottima tenuta" del piano sanitario predisposto in occasione dell’evento e coordinato dal responsabile sanitario dell’Autodromo, con la collaborazione diretta della stessa Ausl. All’interno del paddock erano infatti attivi vari posti medici avanzati, di cui uno con personale medico e infermieristico dell’unità operativa di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza. Il piano prevedeva inoltre il potenziamento del 118, con un’automedica aggiuntiva e diverse ambulanze dislocate in punti strategici della città e rafforzamento del personale ospedaliero.

"Credo sia doveroso – ha affermato la direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola – rappresentare la gratitudine ai professionisti della nostra Azienda sempre pronti a mettere in gioco la propria comprovata competenza ed esperienza per assicurare l’assistenza anche nei contesti più complessi e ad alta pressione".

Sul fronte della sicurezza, davanti a una presenza complessiva quantificata in 33mila spettatori arrivati a Imola per assistere agli show di Lazza, Anna, Kid Yugi, Emis Killa, Fabri Fibra e Gabry Ponte, la Questura di Bologna ha tracciato ieri un bilancio dei controlli. Ci sono state tre denunce per rapina, un arresto per spaccio e oltre venti sanzioni tra violazioni in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dei controlli interforze — che hanno coinvolto oltre 200 operatori di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, coordinati dal commissariato di Imola — tre persone (due italiani e un marocchino) sono state denunciate per rapina, con episodi legati al furto di collanine d’oro e di uno smartphone. Segnalati inoltre una quindicina di furti, alcuni con strappo, ma in tre casi gli oggetti rubati sono stati recuperati già nella stessa serata.

Sul fronte dello spaccio, la polizia ha arrestato un italiano di 40 anni (dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale), mentre altre quattro persone sono state denunciate per lo stesso reato. Elevate 17 sanzioni amministrative per uso personale di droga e una per guida in stato di ebbrezza. La stradale ha sanzionato cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza, uno denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e cinque denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti.