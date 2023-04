L’inviato speciale nel mondo di oggi

Il giornalismo protagonista alla biblioteca comunale di Imola. L’appuntamento è in agenda per domani mattina, dalle 10.30, alla sala a scaffali di via Emilia con il volume ‘Un panda estinto. Il mestiere dell’inviato speciale’ di Vittorio Monti (Giraldi Editore). Dai reportage eroici di qualche tempo fa al pianeta del digitale capace di rivoluzionare il modo di fare informazione. Senza dimenticare le istruzioni indispensabili da fornire a quei giovani che sognano di praticare la professione. Dialoga con l’autore la giornalista e scrittrice Gabriella Pirazzini. Letture a cura di Luigi Tranchini.