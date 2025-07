Lions, cambio della guardia. Iannuzzi cede il testimone. Il medico Bertelli al timone

Si conclude con un cambio della guardia in presidenza l’anno dei Lions di Castel San Pietro, "un anno di straordinaria intensità e di crescita", come l’ha definito il numero uno uscente Michele Iannuzzi introducendo il passaggio di consegne con Roberto Bertelli, medico, alla sua seconda esperienza da guida dei Lions castellani. Un anno intenso, si diceva, contrassegnato, lo ripete più volte l’uscente Iannuzzi, "da una collaborazione sempre più stretta con il Leo Club, il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro".

"In questo senso ci tengo a sottolineare che quest’anno c’è stato il passaggio e l’ingresso da Leo a Lions di cinque ragazzi, un dato importantissimo e non usuale in altre realtà", ci tiene a sottolineare Iannuzzi.

Lions e Leo, a braccetto, l’anno chiuso con un’affollata serata a bordo piscina del Gastarea di viale Terme lo hanno mandato in archivio con un dato ancora più importante: i tanti service "organizzati grazie al supporto di tanti suggeritori di iniziative, service partecipati contrassegnati da grande generosità, incentrati in particolare su iniziative salutistiche e culturali". La lista della solidarietà targata Lions e Leo è lunga, una solidarietà che parte da Castel San Pietro e arriva anche nelle zone più remote del mondo. "Penso al traguardo dei 1.200 paia di occhiali usati che abbiamo recuperato solo in questo anno e inviato al centro raccolta Lions del Piemonte perché venissero rigenerati e poi spediti nel sud del mondo, in Africa e non solo", sottolinea il presidente uscente. In un anno che Iannuzzi definisce "ricco di cambiamenti e pieno di eventi", una menzione particolare va al service "sullo screening per la salute della popolazione, come quello incentrato sulla prevenzione a glaucoma e miopia nei bambini", ma anche "sull’evento di gennaio con il concerto gospel del coro Santiago, con il teatro Cassero pieno in ogni ordine di posto che ci ha permesso di raccogliere fondi e donarli all’oratorio San Giacomo". L’anno che verrà, ne è certo Iannuzzi, "con Bertelli alla guida sarà ricco di service ma soprattutto di risultati", un anno da condividere anche questa volta con gli attivissimi Leo che, anche loro, hanno cambiato guida: all’uscente Martin Cloroformio è subentrata Valentina Iannuzzi.

Claudio Bolognesi