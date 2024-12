Lions Club Val Santerno, confronto sulla sanità

Tanti consensi per l’incontro del Lions Club Val Santerno incentrato sul tema dei nuovi approcci terapeutici alla patologia cardiovascolare. Un utile approfondimento dedicato alla salute e alla prevenzione che ha visto ospiti il cardiologo Paolo Sbarzaglia, responsabile dell’unità operativa di cardiologia endovascolare presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, e il medico George Batoumeni. Il primo ha illustrato le più recenti tecniche di procedura interventistica cardiovascolare con particolare attenzione alle modalità di trattamento dell’infarto acuto, delle malattie delle valvole cardiache, delle arterie carotidi e dell’aneurisma dell’aorta. In questo senso, con stile di vita sano e controlli mirati ai primi segni di allarme come capisaldi, sono evidenti i passi avanti compiuti da scienza e tecnica in ottica di strumentazione salvavita. Batoumeni, invece, ha sperimentato su un socio del sodalizio un apparecchio portatile di tracciamento ecocardiografico capace di monitorare anche a domicilio il paziente con l’invio dei dati direttamente allo specialista di riferimento per le analisi e valutazioni del caso in tempo reale.