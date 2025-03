Lions, serata speciale con Galizzi

Diego Galizzi è stato ospite del Lions Club Val Santerno. Il direttore dei Musei di Imola ha preso parte a una delle tradizionali serate conviviali organizzate dal sodalizio al ristorante Molino Rosso. Un approfondimento che ha rimarcato l’impegno del Lions Club Val Santerno alla promozione e salvaguardia della storia e della cultura locali. Galizzi ha illustrato i dettagli degli interventi in corso sulla Rocca Sforzesca e sulla vasca del cortile di Palazzo Tozzoni ma ha pure anticipato la programmazione dei lavori che riguarderà il Museo Archeologico. Un polo che verrà rinnovato per spalancare le porte alle nuove generazioni con percorsi multimediali capaci di far rivivere la storia del territorio. Dalle parole del direttore, inoltre, è emersa una certa soddisfazione per la costante ascesa dei numeri dei fruitori. Un trend tutt’altro che casuale ma frutto di una mirata strategia che ha confermato la bontà di aperture serali, partecipazione di scolaresche con guida dedicata e domeniche di visita a Palazzo Tozzoni tra storie e racconti. Senza dimenticare le sinergie in atto con diversi musei internazionali, come quelli di Dublino, Anversa e Basilea, che hanno richiesto di esporre nelle loro sedi alcune opere di Lavinia Fontana. Un dato che evidenzia la valenza dei capolavori custoditi nelle sale romagnole. In agenda, intanto, c’è già il prossimo appuntamento di rilievo con la mostra dedicata all’artista Germano Sartelli in occasione dei 100 anni dalla nascita: "La serata – ha detto il presidente del Lions Club Val Santerno, Franco Capra – ha confermato che il patrimonio culturale rappresenta l’identità stessa della nostra società. Un importante fattore per la crescita".