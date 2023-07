Lions, Vacchi nuovo presidente E Bertelli al timone dei Leo Club

Si è tenuta in questi giorni la cerimonia di passaggio di consegne per il Lions Club ed il Leo club di Castel San Pietro Terme.

La associazione di servizio comunitario e umanitario retta per lo scorso anno sociale dal Presidente Lions castellano Roberto Bertelli ha eletto come nuovo presidente l’avvocato Nicolas Vacchi, imolese, classe 1993, noto per i propri incarichi istituzionali fra cui quello di Vicepresidente del Consiglio comunale di Imola e per gli impegni nel mondo ecclesiale come segretario del consiglio pastorale di Sesto Imolese Diocesi di Imola.

Vacchi aveva fondato il sodalizio giovanile (Leo club) nell’ottobre 2012 ed ha servito l’associazione giovanile del Lions Club rivestendo i più alti incarichi distrettuali e nazionali (è stato presidente di club nel 2012-14 per due annate, presidente distrettuale della regione emiliana nel 2017-18, e ha ricoperto incarichi come coordinatore nazionale per svariati anni), nel 2020 è stato il primo socio Leo a diventare Lions nel club di beneficenza castellano, sarà il più giovane presidente della storia del sodalizio.

Il settore giovanile della associazione, i Leo club, è passato in consegna da Eugenia Giorgini alla bolognese Giorgia Bertelli classe ‘99, studentessa universitaria di lettere Moderne. Entrata a fare parte dei Leo nel 2019, ha ricoperto l’incarico di consigliere e segretario dapprima, vicepresidente poi del progetto giovanile del Lions Club. I due reggeranno il sodalizio per l’anno sociale 2023-24 in cui sono programmate numerose iniziative culturali e benefiche a vantaggio della comunità locale intorno al Sillaro, ma con uno sguardo globale agli scopi e progetti umanitari che il Lions international persegue a livello globale.