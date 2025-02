Lions, vince la solidarietà: "L’impegno per i fragili"

Incontri su temi d’attualità presente e futura come l’AI, ma soprattutto tantissime iniziative di solidarietà che hanno portato concreti aiuti a realtà vicine come la Caritas e lontane come la città congolese di Bukavu. Traccia un bilancio del primo semestre di attività dell’annata 2024/2025 il Lions Club di Castel San Pietro, che opera in città in un inscindibile sodalizio con i giovani del Leo Club. Nella serata settembrina di apertura che si svolse al Gastarea di viale Terme il club castellano, fresco del compimento dei 50 anni di età, aveva accolto i quattro nuovi volti di Erika, Franco, Sergio e Marco, ponendo come chiaro obiettivo per l’anno in fase di avvio la "ferma necessità di porsi al servizio della comunità". Proprio in quest’ottica il club, già proiettato nel futuro prossimo, è pronto l’8 marzo prossimo a dare il via al corso per i nuovi soci che si svolgerà nei locali della biblioteca del Seminario Diocesano di Imola. Tornando invece al passato prossimo, e a questi primi mesi sei mesi dell’annata 2024/2025, il Lions Club Castel San Pietro è partito organizzando una serie di iniziative incentrate sull’attenzione all’innovazione scientifica e tecnologica, tra cui la due giorni di full immersion sull’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale con focus sugli aspetti evolutivi ed etici dell’AI. Poche settimane più tardi, nella coda del 2024, l’8 dicembre durante la "Fiorita" in piazza XX Settembre, è stata confermata una delle iniziative che hanno da sempre contrassegnato l’operato cinquantennale del Club in città: la consegna da parte dei giovani del Leo dei rifornimenti di generi alimentari raccolti e destinati alle Caritas locali. E sempre a proposito di tradizione e di solidarietà è stata confermata, e procede tutt’ora, anche la raccolta di occhiali usati inserita nel "Progetto Italia", progetto nato per fornire occhiali (gratuitamente e nelle tipologie richieste) ai bisognosi. Fondi da destinare ai bisognosi sono poi stati raccolti anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione ad eventi competitivi come le gare di golf, di burraco, e la Sfida del Cuore di kart a Imola che ha visto per la prima volta anche la partecipazione di alcuni Lions castellani. E se la serata con Unicef e con Eccar, la Coalizione delle Città Europee contro il razzismo e la xenofobia, è stata dedicata alla riflessione su temi di stringente attualità, sotto Natale da ricordare il concerto Gospel del coro Santiago’s dell’Oratorio di San Giacomo di Imola che si è svolto in un Cassero gremito per sostenere gli amici congolesi di Bukavu.

Claudio Bolognesi