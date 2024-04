Lista civica in campo. Signorini si candida:: "Rinuncio alla vetrina, i soldi agli alluvionati"

La lista civica ‘Castel Guelfo fa squadra’ candida a sindaco il giornalista Marco Signorini. E come prima decisione rinuncia a una sede elettorale per devolvere i fondi risparmiati in beneficenza: "Nessuna vetrina in paese. I soldi che avremmo dovuto spendere per affittare il locale li doneremo alla fine della campagna elettorale ai cittadini che sono stati danneggiati dall’alluvione dello scorso maggio". La lista è civica, ma sostenuta dai partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Il Popolo della Famiglia. "Siamo liberali, cattolici, e moderati – ha detto ieri mattina Signorini presentando la candidatura –, ma noi ci riteniamo aperti a tutti: quello che ci interessa è metterci in gioco per migliorare la comunità e la città, di cui faccio parte da ormai sette anni. Io non voglio ideologie, voglio efficienza. D’altronde, se io come sindaco voglio istituire maggiori servizi di welfare non c’entra essere di destra o di sinistra, ma solo e unicamente il buonsenso". Al momento l’unico altro candidato in lizza è il sindaco Claudio Franceschi che ha annunciato da tempo la sua nuova corsa al municipio.

Nel nome della lista Castel Guelfo fa squadra non ci sono richiami a simboli o partiti, né il nome del candidato: "Non mi piace personalizzare ila lista – ha spiegato a tal proposito Signorini – Siamo una squadra e siamo tutti qui. Io, nel caso, sarò soltanto il ‘frontman’ della lista. Andremo di casa in casa per farci conoscere e andare incontro al cittadino: perché non è il cittadino che deve cercare la politica, bensì il contrario".

Classe 1978, laureato in filosofia presso l’Università ‘Cattolica Sacro Cuore’, dopo 25 anni da cronista de ‘Il Resto del Carlino’, Signorini ha deciso di provare a fare il sindaco del suo paese. E l’esperienza da cronista – ha rimarcato – gli ha dato fondamenta essenziali per questa nuova avventura: "La politica cade spesso in un grosso errore – ha detto –: pensare a priori le esigenze delle persone. Il mio mestiere, invece, mi ha insegnato ad ascoltare e spero che chi mi incontra penserà di aver davanti qualcuno che saprà capire e aiutare". "Trasparenza e trasversalità sono le nostre parole d’ordine – ha proseguito –. Nelle prossime settimane avremo tante occasioni per parlare del nostro programma che sarà improntato su una nuova filosofia, in cui privato e pubblico sanno fare squadra per il bene della comunità. Saremo pronti a premiare cittadini e imprese che vorranno investire sulla crescita del paese".

L’idea di candidarsi è scaturita dopo un momento importante, non solo nella vita di Signorini, ma nell’esistenza della comunità emiliano romagnola: "Fino a un anno fa non avrei mai pensato di essere qui poi c’è stato un avvenimento, che ha fatto scattare la molla – ha raccontato –. Il 17 di maggio io e la mia famiglia ci siamo trovati un piano della casa praticamente distrutto dall’acqua del Sillaro. Nonostante i danni, però, alla rabbia ho deciso di sostituire impegno civico: anziché prendermela con qualcuno, perché non cercare di fare qualcosa in concreto?". Pieno sostegno è stato espresso a Signorini dagli esponenti dei partiti presenti ieri mattina, Diego Baccilieri e Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia, Nicola Stanzani di Forza Italia, l’ex deputato leghista Gianni Tonelli e Marco Dall’Olio del Popolo della Famiglia.

Francesca Pradelli