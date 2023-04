Liste d’attesa, Lega all’attacco "Tempi sempre più lunghi Colpa del ’rosso’ in bilancio"

Tornano ad allungarsi, dopo un primo assestamento post-Covid, le liste di attesa dell’Ausl. Lo denuncia Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e capogruppo del Carroccio in Comune.

"A Imola i tempi medi di attesa per i primi accessi alle prestazioni specialistiche a marzo sono stati rispettati nel 76,7% dei casi, quando a gennaio la media era del 91,9% – protesta Marchetti, evidenziando come difficoltà simili si registrino anche a Bologna –. Nello specifico, sempre per quanto riguarda marzo: visita oculistica nel 73% dei casi, visita fisiatrica 58%, visita neurologica 64%, colonscopia 57%, ecografia addome 63%, gastroscopia 21%, Risonanza magnetica cerebrale 78%, Risonanza magnetica della colonna 43%, visita ginecologica 67%, visita otorinolaringoiatrica 69%, audiometria 36%, visita gastroenterologica 77%, visita pneumologica 16%, ecografia capo e collo 41%, visita diabetologica 38%".

Da questi dati, secondo l’esponente della Lega, si evince che "dopo un piccola ripresa post Covid, evidentemente la sanità dell’Emilia-Romagna si sta arenando nuovamente. E non credo – prosegue Marchetti – che questo fenomeno sia totalmente scollegato dal rosso di bilancio a mio avviso da imputare a una mala gestione della Regione, come denunciato dall’ex direttore generale dell’assessorato, Licia Petropulacos".

Un buco che a livello regionale nel 2022 è stato "ripianato con importanti sforzi economici – ricostruisce il leghista – che hanno tolto risorse su tutti i capitoli di bilancio dello scorso anno e vincolato una quota del bilancio del corrente anno, con un futuro non proprio roseo, se pensiamo alla previsione di 400 milioni di rosso per il 2023. Da almeno un anno a questa parte – conclude Marchetti – vengono infatti chieste riduzioni di spesa alle Aziende sanitarie, imposizione che inevitabilmente si traducono in rallentamenti nei servizi".