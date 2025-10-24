Lite giudiziaria sui rifiuti. Conto salato in Comune: 150mila euro per i legali

Imola, 24 ottobre 2025 – Si chiude con un conto da oltre 150mila euro il capitolo delle spese legali sostenute dal Comune nella lunga battaglia giudiziaria (persa) contro Atersir e Hera sulle ‘sovracoperture’ relative al costo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. A chiedere i dati relativi a sette anni di udienze erano stati i consiglieri comunali di opposizione nel corso di una recente commissione, ottenendo poi in settimana dagli uffici una dettagliata ricostruzione dei compensi riconosciuti ai vari legali incaricati dalla Giunta.

Un recente pronunciamento della Cassazione ha infatti chiuso definitivamente la vicenda che, dal 2017, ha visto Imola cercare invano di recuperare 1,7 milioni ritenuti versati in eccesso (e fatti sborsare ai cittadini) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti relativo al periodo 2013-2016. La disputa era iniziata durante la Giunta Manca-bis e si era poi arenata, per essere ripresa nel 2018 dall’amministrazione Sangiorgi.

Per il primo grado di giudizio (vinto dal Comune) sono stati liquidati 7.475 euro oltre oneri e Iva, mentre il giudizio di ottemperanza è costato 5mila euro, con il professionista che ha rinunciato al saldo dopo la decisione negativa del Consiglio di Stato. L’appello allo stesso organo è valso altri 19mila euro. Per il ricorso in Cassazione, infine, era previsto un compenso da 9mila euro ma, non essendo stato accolto, il legale ha rinunciato al saldo, limitando così l’esborso complessivo per le casse comunali a 3mila euro. Nel mezzo ci sono però stati anche un ricorso straordinario al Capo dello Stato (quasi 23mila euro oltre oneri accessori e Iva) più un’azione di restituzione con ricerca di soluzione transattiva (poco meno di 65mila euro oltre oneri accessori e Iva).

“Hanno perso 1,7 milioni di euro, devono pagare 158mila euro di avvocati, più 17mila euro di spese legali fuori bilancio con i soldi dei cittadini, e ci vogliono raccontare che comunque hanno ottenuto un buon risultato, ovvero non si sono più verificati dei sovraccosti del servizio di raccolta di rifiuti – protesta il consigliere comunale Simone Carapia (FdI) in riferimento alle recenti dichiarazioni della vicesindaca e assessora con delega all’Ambiente, Elisa Spada –. Ma questi ci fanno o ci sono? Sembra più di essere su ‘Scherzi a parte’ se non si parlasse di soldi degli imolesi”.

E ancora: “Stranisce che, dopo il Consiglio di Stato, la volontà politica sia stata quella di andare avanti e sbattere contro il muro – conclude Carapia –. Ci lascia esterrefatti e basiti, visti i soggetti in campo, che non si sia trovata la quadra politica specialmente quando a guidare c’era il centrosinistra e si sia dovuto ricorrere al tribunale e continuare nel contenzioso. Chi governa Imola ha poco da dire e si può permettere solo dei contenziosi azzardati a spese dei cittadini”.