Litiga col vicino per il rumore e gli punta la pistola in faccia

Pensava di risolvere i problemi condominiali intimorendo il vicino di casa.

Come? Addirittura mostrandogli una pistola.

Per questo motivo, un 50enne moldavo è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di minaccia aggravata.

L’episodio è accaduto la scorsa settimana, in pieno giorno. Tutto è iniziato quando, a metà pomeriggio, al 112 è arrivata la telefonata di un uomo che ai militari ha appunto riferito di essere stato minacciato con una pistola dal suo vicino di casa, residente al piano di sotto di un palazzo, durante una discussione scaturita da vecchi rancori condominiali.

Nulla di inedito: solo dissapori legati ai rumori troppo forti provenienti dal piano di sopra e, nella circostanza, al trambusto di un trapano. Il malcapitato è stato invitato dall’operatore del 112 a chiudersi in casa per motivi di sicurezza, in attesa dei carabinieri che sono arrivati subito dopo.

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, i militari dell’Arma si sono messi alla ricerca del presunto autore dei fatti e lo hanno individuato poco dopo nelle vicinanze, mentre si trovava alla guida di un furgone.

Informato della situazione, il cinquantenne moldavo ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una pistola giocattolo di colore nero, priva del tappo rosso, ma identica a quelle vere in uso alle forze di polizia.

La pistola giocattolo è stata sequestrata dai carabinieri, mentre l’uomo, che ora rischia il processo, è finito nei guai.

È probabile che la prossima volta, prima di compiere gesti tanto eclatanti, ci penserà bene.

r . c.