Live al Giardino degli Angeli. In arrivo Fabio Concato

Torna "I Suoni degli Angeli", e saranno davvero noti celebri quelle che approderanno al Giardino degli Angeli a cavallo tra la fine d’agosto e l’inizio di settembre. La rassegna che ha portato decine di migliaia di persone in oltre dieci anni di vita, è tornata a risplendere dopo gli anni difficili della pandemia, e quest’anno porterà in dono ai castellani un trittico di artisti di prima grandezza: Fabio Concato, Silvia Mezzanotte con Carlo Marrale e Marino Bartoletti col Duo Idea. "Si torna dove si è stati bene, e per questo per noi sarà ancora più un orgoglio rivedere salire sul palco questi artisti, il ringraziamo davvero", è l’overture di Valerio Varignana, padre del giardino dedicato alla sua Sara, quel giardino che di amici ne ha messi assieme così tanti negli anni da diventare uno dei pochi luoghi del cuore Fai, i luoghi più amati eletti dagli italiani, e che tra gli amici annovera ormai sempre più artisti che negli anni hanno deciso di voler lasciare la loro firma salendo su un palco così diverso da quelli soliti, così unico, così raro e prezioso.

Lo hanno capito, tra gli altri, proprio Concato, Mezzanotte e il Duo Idea, che hanno risposto ‘presente’ alla (ri)chiamata di Valerio e dell’Associazione. "In passato riuscivamo a mettere insieme una decina di date estive, poi tutto è diventato molto più difficile e proprio per questo essere riusciti quest’anno a creare un calendario con tre appuntamenti di questa statura ci rende orgogliosi. Al tempo stesso, avere superato negli anni le dieci edizioni è un altro traguardo che ci fa star bene". A giovare degli eventi della rassegna sono state tante associazioni, visto che l’incasso, e anche quest’anno sarà così, viene quasi totalmente destinato alla beneficenza, e quel che resta alla gestione ("non poco onerosa, perché abbiamo sempre cercato di non pesare sulle casse del comune") del Giardino degli Angeli.

"Abbiamo raccolto oltre 200 mila euro destinati a progetti sociali di ogni genere", ricorda Varignana. La formula sarà la stessa degli anni passati, con ingresso a offerta libera. Martedì 27 agosto il primo appuntamento sarà con Fabio Concato e la sua band, giovedì 29 agosto Silvia Mezzanotte ecco Carlo Marrale per raccontare in musica la meravigliosa storia dei Matia Bazar e, a chiudere, lunedì 2 settembre il Duo Idea accompagnerà in note i racconti del giornalista e scrittore Marino Bartoletti.