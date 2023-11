Lo Scarabelli festeggia . Evento per i 140 anni con incontri e mostre

Centoquarant’anni e non sentirli. Compleanno speciale per l’istituto Agrario ‘Scarabelli’ di Imola da festeggiare insieme alla città il prossimo 25 novembre negli spazi di via Ascari. Una giornata che, tra seminari di approfondimento mattutini aperti anche ai non addetti ai lavori e le tante iniziative di intrattenimento pomeridiane, abbina al fascino della storia (iniziata il 2 agosto 1883 come Regia Scuola Pratica d’Agricoltura di Imola, ndr) lo straordinario presente di un’eccellenza specializzata in agraria, agroalimentare e agroindustria. Con un occhio al futuro. Già, perché i recenti lavori di riqualificazione dell’ex convitto, le operazioni di miglioramento sismico degli edifici e la realizzazione di laboratori con attrezzature all’avanguardia, grazie a fondi ministeriali e in arrivo dal Pnrr, delineano il nuovo capitolo del romanzo.

"Una celebrazione importante perché non sono tanti gli istituti che vantano un percorso così longevo – spiega Gian Maria Ghetti, da nove anni alla guida dell’istituto che dal 1996 accorpa anche il ‘Luca Ghini’ con indirizzi in chimica, materiali e biotecnologie -. Un lasso di tempo nel quale le prospettive di didattica, istruzione e anche agricoltura sono cambiate radicalmente. L’obiettivo è quello di mostrare questo viaggio alla nostra città oltre al piacere di ritrovarci e stare insieme".

E di acqua ne è passata davvero tanta sotto ai ponti dal 2 novembre 1883, data di avvio del primo anno scolastico con soli 16 alunni e sede in via Cavour, nell’ex convento dei Domenicani. Poi nel 1904 il trasferimento sui colli e, vent’anni dopo, il titolo di Regia Scuola Agraria Media di grado superiore valida per conseguire il diploma di perito agrario. Il boom negli anni ’30, i danni causati dal passaggio della Seconda Guerra Mondiale e la ristrutturazione post-bellica. Nel 1996, la fusione con il Ghini e la nuova denominazione di Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Agrario-Professionale-Chimico-Biologico ‘Scarabelli-Ghini’. Dal 1998, invece,l’incontro con il pianeta Università di Bologna, con il primo corso di laurea in Tecniche erboristiche, afferente alla facoltà di Farmacia, e in seguito quello di Verde ornamentale e tutela del paesaggio della facoltà di Agraria. Programma ricco e stimolante nella full immersion del 25. Si terrà la conferenza gratuita ‘Scarabelli: dalla vanga al drone’ dalle 9.30 alle 12.30 (prenotazione obbligatoria, modalità sul sito www.scarabelli-ghini.edu.it) poi dalle 14.30 alle 17.30 spazio ai banchetti e all’agri-food con il Mercato della Terra di Slow Food, Frantoio Valsanterno, African Looms, Le Dolci Delizie della Cioccolateria di Imola, ‘bruciati’ e vin brulè dei Marronai di Castel del Rio. Ma anche tanti laboratori, mostra di macchine agricole, lotteria, giochi e musica. "C’è un grande attaccamento da parte del personale e degli ex studenti all’istituto – continua Ghetti -. Oggi gli allievi dello Scarabelli e del Ghini convivono nello stesso spazio. I lavori all’ex convitto hanno dato forma a una sorta di campus con più di 20 ettari di terreno e la miscela perfetta tra patrimonio storico e strutture moderne. Lo specchio dei progressi di una scuola con 140 anni sulle spalle ma che continua a sognare in grande come il primo giorno".

Mattia Grandi