Lo Scatolificio Medicinese in festa: "Impegno e crescita da 50 anni"

Cinquant’anni e non sentirli. Festa grande ieri a Medicina per il primo mezzo secolo di attività dello Scatolificio Medicinese, punto di riferimento su scala nazionale nel settore del packaging e fiore all’occhiello del tessuto produttivo emiliano. Così l’azienda di via San Vitale Ovest ha spalancato le sue porte a tanta gente per rinverdire le tappe di un percorso di successo e raccontare a tutti il proprio impegno per una produzione che strizza l’occhio alla sostenibilità. Il segreto? Mettere sempre al centro le persone, il territorio e l’ambiente. Una storia partita nel 1974 dal sogno dei fratelli Ezio, Gaetano e Maurizio Tullini e dal 2017 ben salda nelle mani di Andrea e Cristina Tullini. Una realtà da 52 dipendenti negli 8mila metri quadri di fabbrica: "Quello che da sempre ci spinge a fare impresa è il cuore – raccontano Andrea e Cristina –. Esistiamo nel nostro lavoro per contribuire al benessere di tutte le persone coinvolte: collaboratori, clienti e fornitori. E anche della nostra comunità con scelte responsabili nei confronti del territorio in cui operiamo".

Scatole personalizzate, studio di soluzioni creative per imballaggio in carta e cartone ondulato e la specializzazione nella stampa flessografica. Una macchina perfetta, con 20 milioni di metri quadri di cartone stampato in un anno, che non ha mai perso di vista i valori genuini delle origini: "I nostri zii Ezio e Gaetano lavoravano per un’azienda del settore cartotecnico e, in un momento di crisi, hanno cominciato a raccogliere carta e a venderla ai fornitori – riavvolgono il nastro della memoria i due –. Nostro padre Maurizio si è aggregato immediatamente. Serietà, fiducia e lealtà, anche nei momenti più difficili. Poi curiosità e spirito imprenditoriale hanno fatto il resto". Un’energia contagiosa capace di solcare i decenni: "Nel 2017 abbiamo completato il processo di cambiamento con l’acquisto della linea Bobst Martin 924 che ci ha permesso di affermarci in un mercato dove l’imballo è sempre più riconosciuto come packaging – sottolineano i Tullini –. La costante ricerca della qualità nella stampa flessografica, nel 2023, ci ha portato ad investire nel nuovo macchinario Chroma Evo 700 per garantire efficienza in altri segmenti di mercato". Con una visione chiara: "La crescita è una naturale condizione di tutto il nostro sistema – concludono –. Innovazione come strumento per una strategia di espansione e sostenibilità. In questo la responsabilità dell’azienda nell’educare il mercato". Gli spettacoli teatrali, le note del pianista Danilo Rea e la cena spettacolo con lo scrittore Corrado Peli hanno reso la festa davvero super.

Mattia Grandi