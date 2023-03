Lo scontro sui dehors Sindaco al contrattacco "Nessuna stangata per bar e ristoranti"

di Enrico Agnessi

Non vuol sentir parlare di "stangata", il sindaco Marco Panieri, a proposito dei rincari al Canone di occupazione di suolo pubblico contenuti nel bilancio di previsione 2023.

Gli aumenti, frutto come ormai noto di un adeguamento Istat dell’11,3% recepito dal Comune, sono stati contestati su queste pagine dai gestori dei locali; così come gli albergatori hanno protestato per il ritocco alla tassa di soggiorno e la Uil per quello alle tariffe dei servizi scolastici.

Nel mirino, però, secondo consolidata tradizione bipartisan, finisce "la stampa locale" (alziamo la mano, il termine "stangata" noi del Carlino lo usiamo almeno dai tempi in cui il Pd di Panieri inveiva contro l’ex sindaca Manuela Sangiorgi per l’aumento dell’addizionale Irpef).

Nel suo post il sindaco Panieri ricorda, in particolare, come a Imola i primi 30 metri quadrati di ampliamento per sei mesi di occupazioni temporanee siano, e non da ieri, gratuiti.

E rilancia: "Fermo restando che chi aumenta la metratura esterna del suo negozio su suolo pubblico, considerando l’uso economico che ne fa, è normale che paghi qualcosa alla collettività, le tariffe annuali legate alla Tosap si orientano nella media intorno ai 650 euro per le occupazioni temporanee (quelle più alte). Di conseguenza, la presunta ‘stangata’ si assesta, in media, a circa 65 euro in più all’anno". E ancora: "Ogni centesimo in più che arriva dalla Tosap, il Comune lo reinveste in ulteriori eventi in centro storico da cui poi le attività rientrano in maniera importante – prosegue il primo cittadino –. In occasioni come ‘Imola il centro rifiorisce’ l’importo Siae è stato a carico dell’ente e non dei commercianti".

Insomma, "non c’è alcuna ‘stangata’ del Comune sui commercianti, ma anzi la volontà di continuare a mettere in rete e a valorizzare le eccellenze, gli eventi e le realtà che abbiamo, unitamente al centro, all’Autodromo e alle rigenerazioni urbane diffuse", ribadisce il sindaco.

E conclude: "Spiace che i nostri sforzi non vengano colti da alcuni e che un aspetto così delicato e importante per la città sia stato mostrato con una certa superficialità".

Ecco, qui non siamo sicuri che il sindaco ce l’abbia solo con la stampa. Magari ritiene (a torto o a ragione) di vantare un credito di riconoscenza verso quei gestori di locali che hanno contestato gli aumenti. E forse il nodo della questione è proprio questo.