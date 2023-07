Lo show degli indipendenti tra musica e cibo di strada

Full immersion nella musica indipendente a Castel San Pietro giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio con la decima edizione dell’Indigest Festival, organizzato dall’associazione di promozione sociale Uroboro, con il patrocinio di Comune e Pro Loco castellani e Città metropolitana. Tre giorni di live, talk, esposizioni, artigianato, cibo di strada, a ingresso libero, nell’area del playground Luca Grilli, nel Parco Casatorre (viale Terme 840). La musica dal vivo prenderà il via alle 20.

Giovedì 6 aprirà il festival la Serata Rap organizzata dalla Commissione Giovani del Comune di Castel San Pietro Terme in collaborazione con Mixer Osteria Grande. In programma: djset con dj Ring, la musica live con La Banshee, Flavio Zen, Kit Nota e djset con djSisma.

Venerdì 7 ci saranno: Mona Lisa Blackout, vincitore del Ganesh Music Contest (che si è tenuto in giugno), Duck Baleno (funk psy rock da Verona), Le Capre a Sonagli (alternative psy rock da Bergamo) e djset.

Sabato 8 sarà la volta di She Said Destroy! (noise pop da Bologna e Bruxelles), Go Go Ponies (fit metal da Milano), Le Braghe Corte (ska rock da Bologna) e djset.

Nelle tre serate a partire dalle ore 19 si terrà il talk Convivenze sul tema “Dis-Informazione”.

"Per la terza edizione il tema verrà affrontato con grandi ospiti" sottolineano gli organizzatori. Ecco il programma:

Giovedì 6: ’Quando la narrazione virtuale diventa reale”, i social media come spazio di narrazione personale ed identitaria delle nuove generazioni. "La dott.ssa Lara Gramantieri - pedagogista della Cooperativa Sociale Seacoop, Ilaria Viaggi - educatrice dell’Isola di Cspt e membro del direttivo dell’associazione Uroboro, e Sara Giergij della Commissione Giovani di Castel San Pietro Terme si confronteranno sullo spazio di narrazione personale, oggi occupato dai social media e di come questa narrazione virtuale può diventare reale".

Venerdì 7: ’La vera storia dell’hip hop, Dr. Pira’. "Il tema di Convivenze di quest’anno è duplice DisInformazione, e rispetto alla sua concezione più oscura e paranoica abbiamo cercato un fumettista scomodo, qualcuno fuori dalle righe e avvolto da un alone di mistero. L’ospite che vi mostriamo, infatti, è @dottorpira, che ha magistralmente scritto e disegnato un libro unico nel suo genere “La vera storia dell’hip-hop” (edito da @rizzoli.lizard)".