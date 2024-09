Lo show del grande volley. Firenze vola in finale. Oggi ancora emozioni

Il grande volley è tornato a Imola. Nella splendida cornice del PalaRuggi con oltre 200 persone presenti sugli spalti, il Bisonte Firenze, squadra di pallavolo femminile militante in serie A, è stata la prima finalista del Trofeo McDonald’s perché ha battuto nella prima semifinale la Consolini Omag/Mt San Giovanni Marignano, che invece disputa la seconda categoria nazionale, col punteggio di 3-0.

Poi a seguire si è disputato il match tra la Roma, sempre nella massima serie, e le campionesse di Francia del Levallois Paris St. Cloud.

Tornando al match inaugurale, le romagnole allenate dal coach Massimo Bellano sono state quasi sempre in vantaggio in tutti e tre i parziali ma, nei momenti decisivi, è venuta fuori la maggiore esperienza del team toscano. "Siamo soddisfatti del torneo – dice il presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone - dopo tanto lavoro per prepararlo. È stato organizzato per dare gioia ed emozioni alle nostre bimbe e sia con l’Agriflor Day di ieri in cui le nostre ragazze hanno giocato con le campionesse della squadra francese del Parigi e sia oggi, con le gare il nostro obiettivo è stato raggiunto". L’organizzazione del torneo ha visto anche un finanziamento ‘dal basso’ attraverso un crowdfunding. Alla presentazione del torneo il sindaco Panieri aveva rimarcato "la rilevanza importante sul territorio degli eventi organizzati da Diffusione Sport".

La capitana della Consolini Volley ed ex azzurra Serena Ortolani ha elogiato la sua formazione: "L’atteggiamento è stato giusto anche se dobbiamo lavorare per progredire ancora tanto perché il nostro obiettivo è salire al piano più alto". Abbastanza soddisfatto pur nella sconfitta Massimo Bellano, coach del team di San Giovanni in Marignano: "Abbiamo subito troppi break nei primi due set che potevamo chiudere a nostro favore. La gestione delle scelte in attacco non è stata ottimale, ma siamo solo alla seconda settimana di lavoro e non abbiamo ancora raggiunto la migliore condizione".

Oggi sarà ancora grande volley al PalaRuggi. Alle 16 si disputerà, infatti, la finale per il terzo posto e a seguire la finalissima.