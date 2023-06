Lo ’Sport al centro’ si fa solidale In ventimila alla manifestazione

Una grande festa dello sport, che non ha voluto dimenticare la solidarietà verso le popolazioni del territorio imolese, duramente colpite dall’alluvione e dalle frane. La manifestazione ’Sport al centro’ che si è tenuta ieri è stata un vero successo, con ben 40 discipline presentate dalle 53 società sportive che hanno aderito alla manifestazione. E con la possibilità, per le ventimila persone presenti nel corso della giornata, con famiglie intere, di poter provare le varie discipline, per conoscerle meglio ed eventualmente cominciare a praticarle.

Una kermesse organizzata dal Comune di Imola, con il patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana e della Sport Valley dell’Emilia Romagna, che è arrivata in ottima salute alla sua 22esima edizione, dedicata al ricordo di Domenico Dadina.

L’accenno di pioggia a metà pomeriggio non ha fermato l’evento, che si è svolto nel Parco delle Acque minerali, nello stadio comunale ‘Romeo Galli’, nell’antistadio e nella piscina comunale. Come da tradizione, il via è stato dato alle ore 9,30, da piazza Gramsci, nel centro storico, con la sfilata degli sportivi, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola, diretta allo stadio ’Romeo Galli’, dove i saluti istituzionali hanno aperto la manifestazione.

"’Sport al centro’ – ha detto il sindaco Marco Panieri – è l’occasione per ripartire dallo sport e dalle solidarietà delle tantissime associazioni che durante questo periodo si sono messe in gioco andando a portare aiuto anche nei Comuni limitrofi. Il grazie va alle associazioni sportive, al volontariato, alle famiglie e agli atleti che ogni giorno sono in campo nella nostra città. Imola è una città che ha a cuore e ama lo sport, considerando che su 70mila abitanti 48mila lo praticano a tutti i livelli"

Il sindaco Panieri ha aperto la sfilata partita da piazza Gramsci, insieme al vice sindaco Fabrizio Castellari, con a fianco Daniela, Deanna e Monia, rispettivamente le due sorelle e la nipote di Domenico Dadina, l’indimenticato funzionario dell’Ufficio Sport del Comune di Imola, che era la vera ’anima’ di questo evento. "Questa manifestazione – ha infatti detto il primo cittadino – è l’occasione anche per ricordare la figura di Domenico Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che ha dato la sua vita per lo sport, e per ringraziare tutti i dipendenti comunali dell’ufficio Sport e non solo, presenti alla manifestazione e la protezione civile, per il suo lavoro sempre al nostro fianco, anche nelle occasioni di difficoltà e di forti criticità". Come sempre la manifestazione è stata supportata dalla Banda Città di Imola. la manifestazione. Un evento che unisce il centro storico e viale Dante all’autodromo e in particolare al Parco delle Acque minerali, dove migliaia di persone, ragazzi e ragazze, bambini e adulti, famiglie intere hanno partecipato alla giornata di sport, "occasione – ha chiuso il sindaco – per raccogliere donazioni per le popolazioni del nostro territorio colpite dall’alluvione e dalle frane".