Lo sport si unisce e dona. Mille euro a Gastroenterologia: "Cure efficaci per i celiaci"

Una donazione di mille euro da dedicare all’acquisto di materiale monouso per endoscopia digestiva è stata consegnata mercoledì al professor Pietro Fusaroli, direttore della unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, da una rappresentanza dell’Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna. Si tratta del ricavato della bella iniziativa di sensibilizzazione organizzata il 6 aprile scorso a Imola: il triangolare di calcio tra Aic Emilia-Romagna, Nazionale italiana sindaci e Vecchie glorie Imolese.

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa realizzata a favore dell’ospedale – spiega il presidente regionale Aic, Davide Trombetta, accompagnato dai consiglieri imolesi Dino Alverni e Emanuele Tigrini –. Siamo riusciti a coinvolgere tanti volontari, le Istituzioni e la città di Imola per una giornata di festa e di sensibilizzazione. Donare strumentazioni nuove a un ospedale significa donare benessere e cure a tutta la cittadinanza e in particolare ai pazienti celiaci, ai quali come Aic Emilia-Romagna dedichiamo tutti i nostri sforzi. L’evento di aprile è stata anche una bellissima occasione per stringere nuovi rapporti e conoscenze con le Istituzioni imolesi, che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità e il loro sostegno. Un grande grazie poi va alle squadre che hanno giocato insieme a noi, ai volontari Aic che hanno permesso lo svolgimento della giornata e a tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell’evento".

Il ringraziamento della direzione sanitaria e di tutta l’équipe della gastroenterologia per l’attenzione dell’associazione è stata espressa dal professor Fusaroli, che ha sottolineato l’attenzione del reparto nei confronti delle persone con celiachia che necessitano di una diagnosi precoce e precisa e di punti di riferimento continuativi, che certamente Aic garantisce sul territorio. Le persone con esenzione per celiachia assistite dall’Ausl di Imola a oggi sono 1.013.