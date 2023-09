Lo Sportello Area Blu cambia casa "Nuovi servizi per il cittadino"

Il front office di Area Blu cambia di nuovo sede. E dopo essersi trasferito giusto un anno fa da via Mentana (alle porte del centro storico) a via Lambertini, ora compie sostanzialmente il percorso inverso. Da mercoledì 20 settembre si va nei nuovi locali allestiti in via Emilia 143, nella Galleria del centro cittadino.

"Per rafforzarne la vicinanza agli utenti, l’ufficio non si chiamerà più ‘front office’ ma avrà un nuovo nome: ‘Sportello al cittadino di Area Blu’", fanno sapere dalla società controllata dal Comune.

La nuova sede sarà accessibile dalla via Emilia e da piazza Gramsci. Il nuovo ufficio, di circa 80 metri quadrati, si comporrà di due postazioni nella stanza principale, pensata per le ordinarie pratiche di ricevimento pubblico, e di un secondo ufficio separato, pensato invece per pratiche di ricevimento più ‘complesse’ (come ad esempio particolari richieste di occupazione di suolo pubblico).

Gli altri uffici a disposizione saranno utilizzati per attività di back-office e verrà predisposta una postazione per la gestione e il controllo da remoto dei parcheggi a sbarre. I servizi gestiti dall’ufficio per il momento rimarranno gli stessi: permessi e abbonamenti sosta; autorizzazioni per l’accesso alla Zona traffico limitato e all’area pedonale del centro; contrassegni per persone con disabilità; concessioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; punto informazioni e gestione dei servizi di bike sharing gestiti da Area Blu.

Per permettere le operazioni di trasloco, l’ufficio rimarrà chiuso lunedì 18 e martedì 19 settembre, e riaprirà al pubblico il 20 settembre nei consueti orari: da lunedì a sabato dalle 8 alle 14.15 (festivi esclusi). Nelle due giornate di chiusura non sarà possibile ricevere il pubblico ma in caso necessità o urgenza sarà possibile contattare l’ufficio via telefono (054224762), e-mail ([email protected]) o portale web dei servizi online sul sito Internet di Area Blu.