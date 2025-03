Lo sportello Bper passa alla biblioteca . Il lascito della Ciocchini

L’edificio al civico 22 di viale Rivalta, attualmente sportello bancario di Bper, verrà destinato alle attività culturali della biblioteca comunale. Nei giorni scorsi, la Giunta ha infatti deciso di proporre al Consiglio l’accettazione del legato relativo all’immobile in questione. E dopo il passaggio di ieri in commissione, domani la delibera approderà nell’Aula di piazza Matteotti per il definitivo via libera.

Il legato è frutto della volontà testamentaria della signora Brunella Ciocchini, imolese di nascita e deceduta nel 2022 a Mainz (Germania), che ha scelto di destinare questo bene alla città di origine, come segno di gratitudine.

"Questo gesto di grande generosità permetterà alla biblioteca comunale di potenziare la propria offerta culturale – dichiara l’assessore Giacomo Gambi –. La cultura è un patrimonio collettivo, e atti come questo dimostrano quanto sia sentita l’importanza di sostenerla e valorizzarla nella nostra comunità. Un segno concreto di attenzione e impegno verso la cultura, che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale della città e della sua biblioteca comunale".

Per esprimere riconoscenza alla benefattrice, il Comune ha stabilito di inserire il suo nome nella lapide dedicata ai cittadini benemeriti della Biblioteca comunale, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di questo servizio.

L’amministrazione ha inoltre affidato ad Area Blu la redazione del Documento di indirizzi alla progettazione, con l’obiettivo di definire le modalità di utilizzo di tale immobile per attività culturali della biblioteca comunale. Alla stessa società sarà demandata anche la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi relativi all’immobile di viale Rivalta.