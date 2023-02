Lo sportello della Casa della Comunità resta aperto anche il sabato per ritirare i referti

A partire da oggi, è possibile ritirare alla portineria della Casa della Comunità di Medicina (via Saffi 1) i referti dal lunedì al sabato dalle 8-13 (in precedenza era lunedì-venerdì 9-13). "La Casa della Comunità è un punto di riferimento importante – spiega Sabrina Gabrielli, responsabile delle Case della Comunità del territorio – e questo ampliamento va incontro alle esigenze dei cittadini". "Ringrazio l’Ausl per lo sforzo organizzativo messo in campo al fine di garantire sempre maggiori possibilità ai nostri cittadini", sottolinea il sindaco Matteo Montanari.