Lo stato di via Rondanina. Vacchi (FdI) all’attacco:: "Troppe crepe e buche, è una strada pericolosa"

Le condizioni delle strade nelle frazioni a nord della città finiscono nel mirino di Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Guardo con preoccupazione allo stato in cui è ridotta la via Rondanina, insieme ad altre arterie della Bassa tra Sasso Morelli e Sesto Imolese – riferisce l’esponente di opposizione al termine di un sopralluogo –. Via Rondanina è pericolosa: era già piena di buchi e crepe prima della alluvione, e i fatti di maggio 2023 di certo non hanno migliorato il manto di quella strada. A questo, si aggiunga che di recente – aggiunge il consigliere – sono verosimilmente stati fatti dei lavori e sono stati sparsi strati di ghiaia che hanno reso la via ancora più pericolosa e sdrucciolevole".

Nelle parole di Vacchi, la strada in questione è fatta di "dislivelli, crepe, buche, decine di metri di ghiaia che la riducono a poco più che una cavedagna". Con tutti i problemi che ne conseguono.

"In quella strada ci sono famiglie, attività agricole e produttive che hanno bisogno che il transito sia sicuro – sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale –. Per le attività presenti, sarebbe necessario non vergognarsi delle strade pubbliche che danno accesso ai luoghi dei propri esercizi imprenditoriali".

Da qui l’appello alla Giunta. "Il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, rispondano agli appelli della cittadinanza, e provvedano senza ritardo a sistemare la via Rondanina. I residenti – prosegue Vacchi – non chiedono molto: decoro e sicurezza anche nelle frazioni, che non devono diventare la serie B rispetto al centro storico".

Detto questo, l’esponente di opposizione riconosce che "per alcune strade, nelle scorse settimane, abbiamo visto nuovi interventi".

Nella variazione al programma dei Lavori pubblici approvata di recente dal Consiglio comunale c’è stato infatti anche l’inserimento di un corposo pacchetto di interventi sulle strade danneggiate dall’alluvione "reso possibile dai fondi della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo", rivendica però Vacchi.

Nel dettaglio, si parla delle vie Merlo, Ladello, Gambellara, Correcchio e Selice (quasi 1,2 milioni complessivi per il post-allagamento); Lola, Pieve Sant’Andrea, Pediano e Ponticelli pieve (altri 1,5 milioni totali per i lavori di ripristino dopo le frane del 2023).

"Fratelli d’Italia ha chiesto alla Giunta maggiore chiarezza sugli interventi da portare avanti in particolare lungo le vie Ladello, Gambellara e Merlo – conclude il capogruppo dei meloniani in Consiglio comunale – rivendicando di aver portato le condizioni di quest’ultima strada all’attenzione della Giunta ancor prima dell’alluvione in quanto si tratta di arterie da tempo in condizioni catastrofiche".