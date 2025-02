Lo studio che lancia Imola: "Servizi e sostenibilità. È la terza in tutta Italia fra le città più vivibili"

Imola è la terza città più vivibile d’Italia. Messo così, l’esito del report ‘City Vision’ presentato ieri a Milano è destinato ad aprire polemiche infinite. Perché se da un lato ci sono gli studi analitici, dall’altro ci sono il vissuto e il percepito quotidiano dei cittadini. E in mezzo c’è la politica locale, con le forze di maggioranza e opposizione che provano a tirare la coperta dai due lati opposti.

Lo studio, realizzato da Blum (società di consulenza attiva nel campo della comunicazione) in collaborazione con Prokalos (soluzioni per l’innovazione), nelle parole dei promotori offre una "panoramica sui territori italiani più virtuosi in termini di qualità della vita". E premia in particolare la presenza di servizi essenziali (sanità, educazione e trasporti), la sostenibilità ambientale e il benessere dei cittadini. E per l’appunto colloca Imola dietro soltanto a Credera Rubbiano (provincia di Cremona) e Cordovado (Pordenone) a livello nazionale.

Secondo il report, patrocinato da Anci (Associazione nazionale comuni italiani), città come Imola "si distinguono per la capacità di integrare sostenibilità, accesso ai servizi e benessere, dimostrando che il concetto di ‘Smart Living’ non è solo un trend, ma una realtà che può migliorare concretamente la vita dei cittadini". Le realtà che occupano i primi posti nella classifica sono quelle che "promuovono politiche ecologiche e strategie di sviluppo a lungo termine, favorendo un ambiente sano e una vita equilibrata – è sempre l’analisi di City vision –. Le amministrazioni locali, attraverso politiche mirate, riescono a migliorare la vivibilità con un bilanciamento efficace tra il costo della vita e la qualità dei servizi offerti".

Piuttosto scettico sull’esito dell’indagine è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia. "Fa piacere leggere di vivere in una ‘città intelligente’, definizione fantasiosa che può soddisfare politici e politicanti ma non di certo i cittadini che ogni giorno si scontano con i disservizi, le buche nelle strade, il verde distrutto senza il reimpianto degli alberi, le piste ciclabili che si stringono a imbuto fino a svanire e i servizi sanitari carenti – protesta l’esponente di opposizione –. Non per niente questi studi a tavolino sono patrocinati dall’Anci (il presidente regionale è il sindaco Marco Panieri) e sicuramente saranno profumatamente pagati. Ciascuno ha capacità di giudizio e lo dà sulla città in cui vive senza aiuto di nessuno". In altre parole, secondo Carapia, queste classifiche, "ora presentate da una società e ora da un’altra", assomigliano ai "concorsi di fine autunno del ‘miglior panettone d’Italia’. Ci si chiede infatti di fronte a decine di vincitori di tale concorso – conclude il meloniano – quale sia in effetti il migliore anche se ogni persona ha i propri gusti".