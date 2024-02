Locale finisce nei guai: "Lavoratori in nero e sicurezza trascurata"

Una denuncia e due multe. È il poco invidiabile bottino collezionato dal gestore di un locale notturno, nel cuore del centro storico, finito nei giorni scorsi sotto la lente dei carabinieri. Nella notte del 4 febbraio, i militari dell’Arma della stazione di Imola e del nucleo ispettorato di Bologna hanno infatti eseguito un controllo all’interno dell’attività durante un servizio finalizzato al contrasto del lavoro nero in città.

Il risultato? Il titolare del locale, come già accennato, è stato denunciato a piede libero alla Procura del capoluogo emiliano, in quanto non aveva fatto svolgere ai propri dipendenti la necessaria formazione in materia di sicurezza. Duplice invece il motivo che ha portato i carabinieri a far scattare altrettante sanzioni nei confronti del gestore dell’attività. La prima multa riguarda l’aver fatto lavorare un dj in nero.

L’altra è scattata invece a causa della mancata conservazione del documento di valutazione dei rischi nel locale.

Ma non è finita. Sempre nell’ambito degli stessi controlli, i carabinieri hanno sanzionato anche il responsabile di una società di servizi di sicurezza di Ravenna per aver impiegato nel locale del centro storico imolese un loro addetto sprovvisto di contratto di lavoro. Nei confronti del responsabile della società di sicurezza, i militari dell’Arma hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni amministrative ammontano invece a 15mila euro, mentre quelle pecuniarie a 7.400 euro.

Alla fine dell’anno scorso, i carabinieri avevano portato un’altra serie di controlli, sempre per il contrasto del lavoro nero nel territorio cittadino, che hanno portato alla scoperta di otto lavoratori senza contratto tra camerieri e lavapiatti. Si era trattato, in quella circostanza, di sei italiani, un pakistano e un venezuelano. Tra di loro anche un minorenne.

A luglio 2023, i carabinieri avevano invece controllato due autolavaggi gestiti da imprenditori di nazionalità pakistana a Imola e a Castel San Pietro. In entrambe le attività era stata accertata la presenza di un lavoratore in nero. In particolare, nell’attività di Castel San Pietro il lavoratore era risultato anche privo di permesso di soggiorno e pertanto il titolare era stato denunciato per la violazione delle disposizioni inerenti alla disciplina dell’immigrazione e alle norme sulla condizione dello straniero. Le due ditte erano state multate e sospese.