"Locali inadeguati e poco personale. L’esordio è negativo"

Fratelli d’Italia accende i riflettori sulla situazione del Cau – Centro assistenza e urgenza. E, tramite la consigliera Marta Evangelisti, porta in Regione il caso della nuova struttura inaugurata pochi giorni prima di Natale all’ospedale vecchio.

"Si è rivelato, in ragione delle segnalazioni pervenuteci da moltissimi cittadini, uno strumento immediatamente inadeguato per ubicazione, locali relativamente angusti e personale sotto dimensionato", protestano i rappresentanti imolesi del partito di Giorgia Meloni. "I cittadini devono fare una sorta di auto diagnosi e decidere se recarsi in via Caterina Sforza al Cau o piuttosto in via Montericco al Pronto soccorso dell’ospedale nuovo – denunciano da FdI –, cosa che di fatto ha generato immancabili equivoci e molti utenti si sono sentiti dire che avevano sbagliato struttura".

In poche parole, protestano i meloniani, "ancora una volta, l’amministrazione comunale non ci ha ascoltato quando a chiare lettere abbiamo ampiamente posto tali temi sul tavolo della discussione e proposto l’ubicazione del Cau esattamente in prossimità del Pronto soccorso".

Un centro assistenziale, proseguono da FdI, "può presentare garanzie di funzionalità solo se agevole e tale per cui la prima diagnosi sia svolta dall’operatore sanitario e non apparentemente dall’utente stesso che si trova a decidere se doversi recare in una struttura piuttosto che l’altra". Per questo motivo, il gruppo chiede che venga convocata una "commissione consiliare urgente per fare chiarezza su quanto emerge dalle molte segnalazioni degli utenti".

Come già accennato all’inizio, la questione è però destinata a varcare presto i confini imolesi. La consigliera regionale Evangelisti porterà infatti il tema del Cau imolese sul tavolo della Giunta del presidente Stefano Bonaccini attraverso una interrogazione per fare chiarezza sulle difficoltà registrate dalla struttura nei giorni delle feste a causa, secondo Evangelisti, delle carenze di organico con conseguente dirottamento dei pazienti al Pronto soccorso. "È evidente che qualcosa non funziona – conclude la consigliera regionale – e che non si può sperimentare sulla pelle dei cittadini che finiscono alla fine per non ricevere assistenza adeguata da nessuna parte".