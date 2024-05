Logistica e mobilità sostenibile. La presentazione del progetto ‘Imola Casello’

Sarà presentato mercoledì alle 18 al centro sociale ‘La Stalla’, il progetto ‘Imola Casello’. Il titolo della serata è ‘Green logistic e mobilità sostenibile: presentazione del progetto Imola Casello, della nuova viabilità e della rete ciclabile’. L’incontro pubblico ha l’obiettivo di illustrare il progetto Imola Casello e le modifiche relative alla viabilità, che interessano anche la via Selice, in particolare la nuova pista ciclabile in sede propria che parte dalla pista ciclabile esistente in fregio alla rotonda di Via Lasie e prosegue fino alla rotonda di ingresso al casello dell’Autostrada. Sarà realizzata una nuova rotonda su via Selice, non lontana da quella per l’ingresso nell’autostrada A14.

All’incontro saranno presenti l’Assessore allo Sviluppo Economico Pierangelo Raffini, l’Assessore all’Urbanistica Michele Zanelli, e l’Assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile Elisa Spada insieme ai tecnici del Comune di Imola e i tecnici incaricati dalla Società Develog.

Il progetto porterà alla creazione di un nuovo nuovo polo logistico nei pressi del casello autostradale di Imola, realizzato da Develog.

Sarà interamente B2B (business to business) e quindi non rivolto ai consumatori. L’investimento previsto è di oltre 50 milioni. La superficie coperta sarà di 55.610 metri quadrati, con circa 56mila mq di superficie permeabile, di cui 21mila mq di verde pubblico, con la piantumazione di 250 nuovi alberi.

"Develog – spiegano dal Comune – si occuperà delle fasi che vanno dall’acquisto del terreno al rilascio dei permessi dicostruire. Per la progettazione, costruzione e commercializzazione dell’operazione, che prevede l’insediamento di aziende con logistica B2B (Business to Business) e non B2C (Business to Consumer) si avvarrà di studi ed imprese del territorio. Il progetto proposto da Develog è in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e il rispetto dei parametri della Green Logistics per coniugare sviluppo economico e tutela delle risorse naturali migliorando la gestione ambientale delle aree interessate e del loro ambiente".

"Nel merito, la sostenibilità ambientale si traduce nell’armonizzare l’intervento con gli elementi del paesaggio naturali e antropici in cui si inserisce, garantire la qualità degli spazi aperti (aree verdi, strade, parcheggi) e dell’edificato in termini di assetto complessivo e di scelte realizzative, nell’applicare soluzioni verdi per la laminazione degli eventi meteorici e la riduzione del rischio alluvioni".