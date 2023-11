L’olio di Palazzo Varignana. Arriva la certificazione bio per Claterna e Blend Verde

L’oro verde di Varignana che mira a nuovi riconoscimenti in Italia e nel resto del mondo. Palazzo di Varignana ha presentato la nuova campagna olearia 20232024, proponendo nella sua collezione di oli extravergini nuovi di zecca tre Monocultivar e due blend: Palazzo di Varignana propone il meglio della campagna olearia 20232024 nella sua nuova collezione di oli extravergini di oliva che vede protagonisti tre Monocultivar e due blend: Claterna Biologico - monocultivar di Ghiacciola, Vargnano Brisighella DOP, Stiffonte - monocultivar di Correggiolo, Blend Blu, Blend Verde Biologico. Al Vargnano è stata riconosciuta l’etichetta Denominazione di Origine Protetta, il Claterna e il Blend Verde, invece, hanno ottenuto la certificazione Biologica. "Con questi riconoscimenti Palazzo di Varignana conferma e certifica la qualità dei frutti del suo territorio, dal quale nascono prodotti d’eccellenza dalla grande complessità, equilibrio aromatico e gustativo, ottenuti da una filiera integrata a chilometro zero che racconta una storia d’amore con la natura", si legge nel comunicato di presentazione degli oli che mirano a conquistare le vette già ottenute negli anni passati dagli oli di Varignana: dalle Tre e Due Foglie del Gambero Rosso fino ai World Olive Oil Gold Award sono per citarne un paio di prestigiosissimi in Italia e oltralpe, tantissimi sono stati i premi portati a casa dal comparto agricolo del resort delle colline castellane.

"L’oro verde della nostra terra ci regala sensazioni gustative intense e di grande complessità aromatica, ma non solo. Infatti, grazie alla vasta gamma di micro-componenti e molecole antiossidanti il nostro extravergine è l’accompagnamento ideale della gastronomia di qualità e favorisce l’assorbimento delle vitamine liposolubili degli ingredienti regalando un gusto unico". Spiega Annamaria Acquaviva, direttore scientifico di Palazzo di Varignana: "Ogni goccia dell’olio di Palazzo di Varignana, apprezzato in tutto il mondo, parla di tradizione, territorio, eccellenza e salute ed è la quintessenza dei profumi e dei sapori della nostra terra". Da sottolineare, poi, che tutte le confezioni di extravergine di oliva vengono realizzate con carta crush realizzata con EK0energia, senza OGM e contenente il 40% di riciclato post consumo.

c.b.