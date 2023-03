’Lom a merz’, polenta e grigliata attorno al falò

Grande successo per l’esordio dei ’Lom a merz’ a Sesto Imolese. La tradizione si è infatti rinnovata ancora una volta, al centro civico della frazione imolese, situato al 126 di via San Vitale, per il rito del Lom a merz.

Gusti e sapori inconfondibili, tra polenta al ragù, grigliata di carne e molto altro, da alternare all’accensione del grande falò benaugurante per la prossima stagione primaverile. Una grande festa organizzata dal Gruppo Cavalieri Sestesi insieme al PalinSesto e patrocinata dal municipio di Imola, che ha visto la partecipazione di tante persone – come certificano le foto che pubblichiamo – riunite per una serata diversa attorno al grande falò acceso per l’occasione. Era comunque possibile cenare all’interno per dribblare il freddo e il maltempo di questi giorni.