‘Lòm a Merz’, stand in piazza

La Pro Loco di Borgo Tossignano, con il patrocinio del municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini, è pronta a regalare al paese una parentesi di festa con il tradizionale ‘Lòm a Merz’. Appuntamento questa sera dalle 18,30 in piazza Unità d’Italia con l’apertura dello stand gastronomico, tra prelibatezze come polenta con il ragù, piadina con salsiccia, ficattola e vin brulè, prima dell’attesa accensione del falò propiziatoria in agenda alle 20. Un rituale antico, che rimanda alle usanze dei contadini nelle campagne della zona, per salutare l’arrivo della primavera alla quale affidare la floridità dei raccolti e delle coltivazioni. Dalle 20.30, poi, intrattenimento musicale con la band Archam.