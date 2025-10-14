L’omaggio a Gustavo. Trombetti

Osteria Grande ha celebrato i 120 anni dalla nascita di Gustavo Trombetti. Una cerimonia molto sentita e partecipata, che si è svolta qualche giorno fa nella sala ‘Sergio Soglia – Ciro’ del centro civico della frazione castellana, per ricordare una delle figure di spicco della storia locale e nazionale, antifascista, partigiano e fondatore della cooperativa Camst. L’uomo fu perseguitato per le sue idee antifasciste, condivise la cella con Antonio Gramsci e contribuì al salvataggio dei celebri ‘Quaderni del carcere’.

Dai saluti di Lia Collina, presidente dell’associazione Terra Storia Memoria, all’intervento di Davide Cerè alla guida di Anpi Castel San Pietro: "Questa iniziativa – ha detto – si inserisce, e in un certo senso chiude, le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Celebriamo un uomo che ha attraversato la storia dando il suo contributo senza mai cercare la ribalta".

Per la sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti: "La memoria è un atto civile, un dovere collettivo e una necessità democratica – ha sottolineato –. Trombetti non è solo un nome della nostra storia: è un volto, una voce, una scelta di coraggio".

Dopo la prima cittadina, hanno preso parola anche Stefania Ceretti, vicepresidente del Gruppo Camst, e Mauro Maggiorani che con la biografia dal titolo ‘Di ferro e di fuoco’ ha approfondito la figura di Trombetti. Chiosa finale di Anna Cocchi, presidente di Anpi provinciale, prima di alzare il velo sulla targa commemorativa (nella foto) dedicata a Trombetti posta accanto all’opera di Zamboni all’esterno del centro civico.

