L’omaggio alla Memoria: "La Liberazione scaturì dal coraggio di tanti"

Una giornata intensa e partecipata, in onore della storia e del sacrificio di quanti lottarono per la libertà. Grandi emozioni, ieri, per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo. Imola, medaglia d’oro al valore militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua partecipazione alla lotta partigiana, ha reso omaggio alla Memoria attraverso un programma diffuso.

In mattinata, il sindaco Marco Panieri, assieme ai rappresentanti dell’ Anpi e delle associazioni d’arma, ha preso parte alle commemorazioni ufficiali in tre luoghi simbolici della città: nel quartiere Pedagna (incrocio vie Puccini-Baruzzi), è stata deposta una corona al monumento dedicato al Gruppo Combattimento Friuli; all’Autodromo, in via Fratelli Rosselli, si è tenuta la cerimonia in onore della Brigata ebraica. Al giardino generale Anders in via Coraglia, si è reso omaggio al II Corpo d’Armata polacco e all’Orso Wojtek, mascotte dei soldati polacchi (nella foto in alto a destra).

"Ottant’anni fa Imola ritrovava la libertà, grazie al coraggio di tante donne e uomini che hanno lottato contro l’oppressione – le parole del primo cittadino –. Con loro, tanti non erano della nostra terra, ma venivano da lontano. Oggi celebriamo la loro memoria con gratitudine e responsabilità, consapevoli che la libertà e la democrazia vanno difese ogni giorno, con l’impegno di tutti".

Il programma è proseguito nel pomeriggio e in serata con altri appuntamenti significativi: nella sala del Cidra si è tenuta la cerimonia di consegna delle tessere Anpi ad honorem ai familiari dei caduti partigiani e antifascisti. In centro storico spazio invece alla filodiffusione ‘Per chi suona la campana’, colonna sonora delle lotte per la libertà. Al teatro dell’Osservanza, applausi per la rappresentazione teatrale ‘E questo è il fiore’, a cura di Anpi Imola. Tutte le iniziative in programma nei prossimi giorni sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione ‘Sulle strade della Libertà’.