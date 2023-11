L’omaggio del sindaco: "Un dovere ringraziare chi ha reso grande la nostra comunità"

Un omaggio a chi ha contribuito a fare grande la città. Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, ieri mattina il sindaco Marco Panieri si è recato in visita al cimitero del Piratello, accompagnato dal vicesindaco Fabrizio Castellari.

Il primo cittadino ha deposto un mazzo di fiori e reso omaggio dapprima al Famedio, che ospita appunto le spoglie mortali dei grandi imolesi del passato, poi alla tomba di Veraldo Vespignani (ex sindaco ed ex parlamentare imolese), al sacrario dei Caduti della Prima guerra mondiale, ai Caduti della Seconda guerra mondiale e infine alla tomba monumentale dei Caduti della Resistenza.

Successivamente, il sindaco Panieri, insieme al vicesindaco Castellari, si è recato in visita al cimitero di Castel del Rio, dove ha deposto un mazzo di fiori e reso omaggio alla tomba di Massimo Marchignoli, ex sindaco di Imola e parlamentare, scomparso nel 2020.

"Un dovere morale e civico essere qui oggi, una di quelle giornate che più di altre ti ricorda che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo e che possiamo fare è grazie a persone che prima di noi, più di noi, si sono spese e hanno lottato per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Panieri –. A tutti loro, a quanti hanno servito nelle diverse forme e ruoli la comunità, va il nostro omaggio e il ricordo commosso da parte della città, dell’amministrazione comunale e mio personale".

Utilizzato dal 1822, oggi il cimitero del Piratello riflette la storia della città attraverso le sue figure più illustri e testimonia l’evoluzione architettonica degli ultimi 200 anni. Il giardino-chiostro è il nucleo principale e più antico del cimitero. Un ex chiostro del monastero francescano, è un luogo molto suggestivo. Sotto le sue arcate le tombe delle nobili famiglie di Imola si trovano con opere d’arte eccezionali. Il semplice giardino interiore presenta alberi centenari.

Il Gran Campo risale agli anni Settanta del XIX secolo ed è circondato da un’alta galleria con padiglioni a cupola. Il padiglione estremo orientale rappresenta il Famedio dove sono stati sepolti popolari, meritevoli e donatori, così come i sindaci della città. Ecco le tombe di persone molto conosciute, non solo a livello locale, come Giuseppina Cattani e Andrea Costa, la cui epigrafe incisa sulla lapide che contiene le sue ceneri, è stata scritta da Giovanni Pascoli.