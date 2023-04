L’omaggio di 23 sindaci a Tommasi di Vignano che lascia Hera

I sindaci dei Comuni aderenti al Con.Ami hanno incontrato, lunedì mattina in Municipio, Tomaso Tommasi di Vignano, per ringraziarlo e salutarlo dopo oltre 20 anni di presidenza del Gruppo Hera. Il 27 aprile, infatti Tommasi di Vignano si congederà dal ruolo di presidente esecutivo della multiutility. Nel corso della cerimonia, semplice ma sentita, i sindaci dei 23 Comuni che fanno parte del Con.Ami, secondo azionista di Hera, hanno donato a Tommasi di Vignano una riproduzione in ceramica della mappa di Imola disegnata nel 1502 da Leonardo.

"La sua presidenza ha rappresentato per il Gruppo Hera una guida lungimirante, capace e sempre all’avanguardia – ha sottolineato il sindaco Marco Panieri, in qualità di presidente dell’assemblea del Con.Ami –. Accettò di guidare l’azienda dalla sua nascita, quando Hera si presentava come la prima aggregazione di imprese municipalizzate. La sfida nuova a cui si è prestato è una storia di successo".

Da parte sua, Tommasi di Vignano ha ringraziato gli amministratori imolesi. "I valori della coerenza e del rispetto per tutti gli azionisti mi hanno guidato sin dall’inizio di questa avventura che ha portato valore alle comunità facendole crescere insieme a noi", ha spiegato.

"Fin dalla decisione di quotare Hera in borsa, in questi 20 anni sono stati raggiunti simili risultati grazie alla capacità di guardare sempre oltre gli ostacoli – ha aggiunto Fabio Bacchilega, presidente del Consiglio di amministrazione del Con.Ami –, nell’azione di tutti i giorni".