L’omelia del vescovo: "La testimonianza di San Cassiano deve dare speranza"

La comunità imolese si è stretta di nuovo attorno ai festeggiamenti del suo patrono San Cassiano, un appuntamento che si è confermato irrinunciabile per la città. Dopo le giornate introduttive di lunedì e martedì, rispettivamente con il concerto della Filarmonica e la pedalata per la pace, ieri la festa religiosa è entrata nel vivo. In mattinata il vescovo di Imola monsignor Giovanni Mosciatti ha celebrato l’omelia in cattedrale, di fronte a centinaia e centinaia di cittadini credenti, tenutasi dopo le messe mattutine delle 7 e delle 9. Il tema cardine del solenne pontificale è stata la speranza, messa in relazione al Patrono di Imola, un tema che si è riconnesso anche allo spirito del Giubileo di quest’anno. Il vescovo ha iniziato citando il libro della Sapienza: "La speranza dell’empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, si dilegua come il ricordo dell’ospite di un solo giorno. I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura l’Altissimo". Poi, gli interrogativi. "Come possiamo essere certi della verità di queste parole? Che cosa ha reso certo Cassiano di fronte al suo terribile martirio, che è durato così a lungo e ha visto protagonisti i suoi stessi alunni a cui voleva molto bene?".

In prima fila ad ascoltare c’erano i rappresentanti delle amministrazioni comunali di tutto il Circondario. Oltre al primo cittadino imolese Marco Panieri, il sindaco di Mordano Nicola Tassinari, Alberto Baldazzi, di Castel del Rio e i rappresentanti delle altre amministrazioni. "’La speranza non va da sola. Per sperare bisogna aver ottenuto una grande grazia’, diceva il poeta francese Péguy – ha proseguito nella citazione monsignor Mosciatti –. Questa speranza non dipende da noi, ma dalla potenza di quella forza vigorosa che non è nostra, è tutta Sua, dalla Sua grazia che ci raggiunge ora in Cristo, che è accaduta a Cassiano e accade ora di nuovo".

Presenti anche il comandante della Polizia locale Massimiliano Galloni e il comandante dei carabinieri Domenico Lavigna. Riprendendo il tema del Giubileo, il vescovo di Imola ha poi invitato i presenti a riscoprire la virtù della speranza nel contesto attuale. In questo senso, una grande fonte di fiducia è rappresentata da Papa Leone XIV, che non poteva mancare tra le citazioni di monsignor Mosciatti. "Papa Leone ha detto ‘Noi aspiriamo continuamente a un di più che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Ascoltiamola, piuttosto. Facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci alla finestra dell’incontro con Dio’, – ha concluso il vescovo nella citazione –. È proprio così: permettergli di entrare, perché il cuore si spalanchi e possa scoprire la forza della speranza. Il giovane Cassiano ci è testimone, anche oggi, di questo amore che ci precede, ci sorprende e ci supera infinitamente. Questo lo ha reso felice e pieno di speranza". Ad accompagnare il tutto la Corale Lorenzo Perosi. Poi, tutti insieme al convento dell’Osservanza per una pasa di solidarietà con un pranzo dedicato ai bisognosi.

Le parole di monsignor Mosciatti sono state un esempio per tutta la comunità. "Come ricordato nell’omelia, San Cassiano ci offre un esempio di dedizione e speranza", ha commentato il vicepresidente del consiglio comunale Nicolas Vacchi. La giornata del Patrono è proseguita nel pomeriggio. Prima a Palazzo Vescovile, con le visite alle sale del museo diocesano, alla collezione delle carrozze e al giardino. Poi, il ritorno al duomo per i Secondi Vespri e per la benedizione con la reliquia di San Cassiano. Ci ha pensato il corteo storico in costume ad animare il centro, con le sfilate del Rione Rosso di Faenza, del Gruppo Alidosiano di Castel del Rio e dei Difensori della Rocca di Imola. Stand e intrattenimento hanno fatto il resto. Infine, applausi a scena aperta per il concerto serale finale nel chiostro di Palazzo Monsignani, dove il maestro Luigi Moscatello ha diretto un concerto di musica classica e lirica.