L’opera dal vivo torna allo Stignani . Si alza il sipario sul genio di Rossini

Dopo ‘Il barbiere di Siviglia’ a novembre, torna l’Opera dal vivo allo Stignani: questa sera alle 20.30 va in scena ‘L’italiana in Algeri’, dramma giocoso in due atti di Gioacchino Rossini (produzione Italian Opera Florence). Durante l’intervallo è prevista l’esibizione straordinaria del chitarrista Giulio Tampalini.

Per il teatro Stignani si tratta di un ‘ritorno alle origini’, alla sua vocazione originaria di teatro d’opera che sin dalla sua apertura nel 1812 fino ai primi decenni del Novecento ospitava regolarmente il melodramma.

Questa sera gli appassionati potranno rivivere questa magia con ‘L’italiana in Algeri’ di Rossini, primo trionfo nell’opera buffa del compositore pesarese. Il tema è quello delle ‘turcherie’, molto caro all’epoca e nato con ‘Il ratto dal serraglio’ di Mozart. L’Opera racconta le vicende di una fanciulla, Isabella, fatta prigioniera dai pirati e condotta nell’harem di Algeri. Con la sua astuzia riuscirà a far innamorare di sé il bey di Algeri e suo carceriere, Mustafà, riconquistando la libertà. È una delle opere più divertenti di tutto il repertorio operistico italiano, con un susseguirsi di arie strepitose e di concertati che non lasciano tregua allo spettatore.

Quasi certamente tratto da una storia vera, è un concentrato di vitalità, un gioioso ingranaggio musicale. Stendhal ne fu un entusiasta spettatore e la definì "una follia organizzata e completa", esaltando la perfezione dell’opera buffa che diede fama a un Rossini poco più che ventenne.

I biglietti si possono acquistare su Vivaticket online e nei punti vendita autorizzati. Oppure direttamente alla biglietteria del teatro Stignani oggi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.30. L’ultimo appuntamento con l’Opera dal vivo allo Stignani sarà il ‘Don Giovanni’ di Mozart, il 10 maggio.

Biglietti: intero platea 30 euro; palco centrale 26; palco laterale 22; galleria 15; ridotto under 20 (valido per tutti i settori) 11 euro. Durata tre ore (intervallo incluso).