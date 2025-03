L’opera d’arte di Sartelli: "Dimenticata nel degrado"

A Borgo Tossignano botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulle condizioni dell’opera ‘Omaggio all’Acqua’ di Germano Sartelli, apprezzato artista della zona di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, ubicata in Piazza Unità d’Italia: "Un manufatto che, nell’idea del suo creatore, avrebbe dovuto rappresentare il corso del fiume ma ormai pare rappresenti una discarica tra ruggine, acqua stagnante e rifiuti – attacca Ilyan Dosi, consigliere comunale di Progetto Civico in quota Fratelli d’Italia –. Una situazione alquanto imbarazzante, per lo più proprio sotto la sede comunale". "Lo stato di abbandono dimostra l’inadeguatezza dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini nella cura e nella gestione del patrimonio artistico del paese – aggiunge –. Chiederemo urgente riscontro in consiglio comunale e sottoporremo alla maggioranza l’ipotesi di istituire una commissione e un assessorato ad hoc. Queste situazioni sono un pessimo biglietto da visita per i cittadini e i turisti che ogni giorno transitano dal centro di Borgo".

Immediata la replica dell’amministrazione: "L’opera ‘Omaggio all’Acqua’ viene pulita più volte l’anno dai nostri cantonieri ed è stato così anche prima della festa di Carnevale – puntualizzano dal municipio –. Purtroppo, forse per la sua conformazione con vasca, è oggetto da tempo di gesti incivili e maleducati da parte di persone che l’hanno presa come cestino per rifiuti". Non solo. "Verrà ripulita quanto prima dai cantonieri – assicurano –. Progettualità future? Si tratta di un’opera di pregio realizzata da un artista del calibro di Sartelli per il quale nutriamo un grande valore affettivo (il prossimo 31 maggio a Borgo Tossignano ci sarà anche un evento inserito nelle celebrazioni del centenario dalla sua nascita, ndr). Esistono, fin dal suo allestimento, alcuni problemi meccanici che rendono inutilizzabili le pompe per mettere in funzione la fontana. Servirebbe un esborso ingente per sistemarla". Poi, una stoccata finale: "Siamo per la tutela e la salvaguardia dell’opera – concludono dal municipio – a differenza di chi, in passato, ne ha ipotizzato perfino la vendita. Qualcuno che, ora, non è così lontano dal gruppo di opposizione".

Mattia Grandi