L’opera e le altre rassegne. C’è il Barbiere di Siviglia

Non solo la stagione di prosa. L’offerta culturale e d’intrattenimento dei teatri comunali imolesi (compreso cioè quello dell’Osservanza) è ricca di proposte per tutti i gusti. Anche quest’anno, Emilia Romagna Festival cura la stagione concertistica invernale con dieci appuntamenti sul palco dello Stignani: nove concerti più uno spettacolo di danza con Sergio Bernal. Completa la programmazione di Erf ‘L’Opera nel Ridotto’, quattro proiezioni a ingresso gratuito scelte tra le opere di Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa, con una serata dedicata a Maria Callas per il centenario della nascita.

E poi torna l’opera dal vivo, con tre appuntamenti a cura di Italian Opera Florence. Si parte il 26 novembre con Il barbiere di Siviglia di Rossini per proseguire il 17 febbraio con Don Giovanni di Mozart e concludere il 16 marzo di nuovo con Rossini e la sua L’italiana in Algeri.

Confermata la rassegna Favole all’Osservanza, alla sua seconda edizione dopo la calorosa accoglienza al suo esordio lo scorso anno. Curata da Accademia PerdutaRomagna teatri d’intesa con il Comune, conta otto spettacoli per bambini e famiglie dal 26 novembre fino al 17 marzo.

Grazie alla collaborazione con Tilt (Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro) il teatro dell’Osservanza ospita anche quest’anno la rassegna teatrale Orizzonti, il cui cartellone include cinque spettacoli, fino al 13 aprile. Prossimo appuntamento il 25 novembre con Apocalisse Tascabile, pluripremiato spettacolo dei giovani Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

Un appuntamento storico che quest’anno si rinnova grazie alla collaborazione con cooperativa Assistenza ricreazione sociale è quello con le Filodrammatiche Cars, arrivate alla 47esima edizione. Dal 17 febbraio al 20 aprile, saranno cinque gli spettacoli all’Osservanza, cui si aggiunge l’appuntamento natalizio allo Stignani.

Anche la 45esima edizione della rassegna dialettale Avis ‘Tina Anconelli’ è di scena all’Osservanza. Iniziato il 21 ottobre, andrà avanti fino al 18 novembre. Tre gli spettacoli in programma per valorizzare la tradizione del teatro popolare in dialetto romagnolo.

Per la serata di San Silvestro, 31 dicembre, infine al teatro Ebe Stignani ci sarà un grande classico del balletto: Lo Schiaccianoci. Sarò interpretato dal corpo di ballo del teatro dell’Opera nazionale della Romania in doppia replica: alle 17 e alle 21.45, con brindisi per festeggiare il nuovo anno al termine dello spettacolo.