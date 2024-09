"L’opera impone la condivisione"

Secondo il giovane Antonio Lanna: "Una progettualità interessante, in grado di equiparare il nostro territorio alle più moderne aree metropolitane italiane, capace di dare un impulso strategico in termini economici all’intero bacino del circondariale imolese e non solo alla città di Imola – spiega -. Un’opera ad ampio respiro che impone, a maggior ragione, la condivisione del suo stato di avanzamento con la popolazione e con tutti i portatori di interesse della zona. Personalmente sono favorevole all’idea dei binari interrati al posto di ipotetiche sopraelevazioni o di consumi gratuiti di suolo".