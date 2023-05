L’opposizione all’attacco: "Comune distratto"

Coro di proteste dalle file dell’opposizione sulla gestione dell’emergenza maltempo. Nicolas Vacchi (FdI) parla di fenomeno "prevedibile" ed esorta il sindaco Marco Panieri a "prendere coscienza del problema e, come massima autorità di protezione civile per la città, ad adottare provvedimenti". E questo perché piene come quella del Sillaro e del Santerno "si ripetono come preoccupanti appuntamenti fissi", ma nonostante ciò "sembra manchi una programmazione efficace per la pulizia e la manutenzione degli argini", prosegue Vacchi.

Sempre dal fronte del centrodestra, chiede un cambio di passo anche la Lega. Simone Carapia auspica una "inversione di tendenza con più investimenti e l’impiego delle comunità attive e professionali del territorio" e un ripensamento del ruolo dei Consorzi di bonifica "poco efficienti nella gestione della manutenzione ordinaria del reticolo minore della rete idrica: così non serve a nessuno". Il collega Daniele Marchetti, capogruppo in Comune e consigliere regionale del Carroccio, preferisce, almeno in questa fase, evitare polemiche. "In attesa di avere un quadro definitivo dei danni – afferma – è necessario l’impegno corale di tutte le istituzioni, nell’ottica di rispolverare vecchi accordi stipulati a livello regionale su impulso della Lega e che guardano all’utilizzo dell’esercito per interventi di protezione civile sul territorio". Critica la civica Carmen Cappello. "Possibile che si arrivi sempre in emergenza? – domanda l’esponente di opposizione –. Che non si faccia mai una programmazione seria di interventi? Vasche di laminazioni, aree golenali… ormai i rovesci non sono più episodi isolati e sporadici".

Venendo infine alla maggioranza, il deputato Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), eletto a Imola, in una nota ha manifestato vicinanza ai comuni colpiti, esortando il Governo ad attivarsi per lo stato di emergenza climatica.