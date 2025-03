L’opposizione lancia l’allarme: "Sicurezza e viabilità fuori controllo. Più videosorveglianza contro i furti"

A Borgo Tossignano opposizione all’attacco sui temi che riguardano sicurezza e viabilità. "La situazione furti è nuovamente fuori controllo – sentenzia il consigliere comunale Ilyan Dosi di Progetto Civico in quota FdI –. Dopo le abitazioni e la scuola, ora vengono prese di mira anche le auto. I cittadini sono esasperati". E punta il dito contro la giunta guidata dal sindaco Mauro Ghini.

"Sono datate le richieste di installazione telecamere sul territorio comunale a cui non hanno fatto seguito azioni concrete – sbotta Dosi –. Pur apprezzando il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine è evidente la necessità di dotare il paese di alcuni sistemi come quelli di videosorveglianza. Altri comuni del circondario sono già corsi ai ripari per contrastare i problemi di macro, micro criminalità e ordine pubblico ma a Borgo si continua ancora a far finta di nulla".

"E’ ora di mettere in pratica tutte le contromisure utili per contrastare queste cicliche ondate di furti – analizza l’esponente di Progetto Civico –. Torneremo a chiedere con urgenza l’installazione di telecamere, l’istituzione di una commissione ad hoc sul tema sicurezza e un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine". Ma non è tutto: "A Codrignano, dopo l’ennesimo camion incastrato, occorre rivedere presto il piano di circolazione dei mezzi pesanti e la segnaletica stradale che ne vieta il transito sul ponte alla diga del Santerno – aggiunge Dosi –. I cartelli, soprattutto per chi arriva dal centro della frazione in direzione di Fabbrica, sono solo all’inizio di via Palazzina e poco visibili perché spesso nascosti dalla vegetazione".

Immediata la replica dell’amministrazione comunale: "Siamo ancora in attesa di vedere realizzate le promesse del governo che, in campagna elettorale, parlava di investimenti sulla sicurezza pubblica e incremento del numero del personale delle forze dell’ordine – ribattono dal municipio di Piazza Unità d’Italia –. Abbiamo già installato le telecamere TargaSystem ed aderito al progetto circondariale che sfocerà nel posizionamento di altri occhi elettronici nei punti più sensibili del paese. Prevista anche l’organizzazione di nuovi incontri anti-truffe per gli anziani con gli uomini dell’Arma".

"Siamo tutti esasperati dagli episodi di criminalità – sottolinea l’amministrazione – ma anche consapevoli che le telecamere, utile deterrente, non azzereranno la piaga. I fondi a disposizione degli enti pubblici per il comparto? Sempre meno. Ricordiamoci anche, in caso di furti o atti vandalici, di avvisare subito le forze dell’ordine". Per quanto riguarda la viabilità a Codrignano: "Abbiamo chiesto alla Polizia locale le opportune verifiche in collaborazione con il nostro ufficio tecnico – anticipa il Comune –. In paese è già avvenuta la ricognizione della segnaletica con sostituzione e implementazione laddove necessario".