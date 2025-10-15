L’opposizione va all’attacco. Il Pd: "Macchina del fango"

Il caso dell’ammanco di 200mila euro nei conti di Area Blu è tornato ieri pomeriggio ad animare il dibattito in Consiglio comunale. "Non era scontato che il sindaco ci informasse, visto che quello della condivisione non è stato certo il suo atteggiamento fin dall’inizio...", ha affondato Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) rispondendo alla comunicazione in Aula del primo cittadino.

Se non fosse stato Panieri a riferire davanti alle forze politiche di maggioranza e opposizione sul caso, sfociato ieri mattina nell’udienza preliminare che ha visto protagonista l’ex dipendente della società in house del Comune accusato di peculato, il meloniano aveva infatti già annunciato la volontà di riportare il tema nell’Aula di piazza Matteotti. L’obiettivo? Fare luce su una "vicenda che ha destato grande preoccupazione in città" minando quella "fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli amministratori pubblici".

Sempre in casa FdI, all’attacco anche Simone Carapia, che nei mesi scorsi ha scoperchiato il caso attraverso un accesso agli atti. Il meloniano è tornato a chiedere ieri un’azione di responsabilità nei confronti di Eros Nanni, al tempo dei fatti presidente di Area Blu e oggi componente del Cda della società. "Fu imprudente e non vigilò", l’accusa di Carapia in riferimento all’utilizzo della chiavetta-token dello stesso Nanni da parte dell’ex dipendente infedele.

Critiche all’operato della Giunta, sia in relazione alla trasparenza che ai mancati provvedimenti adottati nei confronti dei vertici di Area Blu, sono arrivate anche dal civico Renato Dalpozzo (lista Cappello) e da Ezio Roi (M5s).

In difesa, invece, la maggioranza. La capogruppo del Pd, Chiara Sorbello, ha parlato di "vicenda strumentalizzata nel modo più becero dalle opposizioni. Siamo di fronte a condotte gravi – ha proseguito la Dem in riferimento all’operato dell’ex dipendente infedele – che dovranno essere correttamente sanzionate e portare a un risarcimento. Qui però c’è stata una macchina del fango nei confronti del sindaco e dell’amministrazione".

A sostegno dell’operato della Giunta, sempre dalle file della maggioranza, anche Filippo Samachini (Sinistra imolese), e Antonio Ussia (Imola Corre), con quest’ultimo che ha denunciato la "campagna denigratoria nei confronti dell’amministrazione comunale".

e. a.