L’ora dei cantieri. Un’occasione da sfruttare

Non bisogna però smettere di programmare per il futuro. In primo luogo perché nei prossimi anni non ci sia una frenata negli investimenti se dovessero tornare vincoli alla spesa degli enti locali e si continui invece a intervenire dove necessario. È necessario guardare lontano. In secondo luogo perché i contenitori, una volta costruiti vanno riempiti di contenuti. E questo vale anche per il grande complesso dell’Osservanza che ospiterà realtà importanti e servizi fondamentali della città, ma che da soli non bastano. Il complesso rinato non dovrà diventare un corpo estraneo e separato dal centro storico che attende anch’esso da lungo tempo un piano di rilancio ormai irrinunciabile viste le troppe chiusure (e finalmente è stato annunciato dal sindaco).

Noi forniremo il nostro contributo e vigileremo sia per quanto riguarda l’avanzamento dei cantieri (comunque vincolato anche dai termini stringenti del Pnrr) ma anche su come si svilupperà il complesso una volta realizzato, su cosa ospiterà e sulla relazione che instaurerà con il centro della città.