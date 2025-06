L’ora dell’Emilia-Romagna Festival. Oltre 600 artisti pronti a stupire. Rachel Portman all’Ebe Stignani

Oltre seicento artisti per il 25° anniversario dell’"Emilia-Romagna Festival". Un traguardo che viene celebrato con un’edizione speciale, che abbraccia due mesi di programmazione, dal 3 luglio al 10 settembre, con più di 20 location.

Tra gli eventi clou l’inaugurazione, il 3 luglio all’Ebe Stignani di Imola, affidata a Rachel Portman, prima donna ad aver vinto un premio Oscar per la migliore colonna sonora nel 1997 con il film Emma.

"Abbiamo sempre cercato di sostenere la nascita di nuovi repertori – afferma Massimo Mercelli, fondatore e direttore artistico di Erf – così come la rilettura dei capolavori del passato, proponendo brani classici che riconosciamo di valore. Come ’Classico è Contemporaneo’, il claim ufficiale del Festival dallo scorso anno, la sintesi della nostra visione artistica e progettuale".

Per quanto riguarda gli appuntamenti imolesi, ci sarà un’anteprima domani nel Chiostro del Palazzo Vescovile a Imola: il fisarmonicista Simone Zanchini si esibirà in ’Quasi acustico’, una performance in solitaria in cui ai momenti di improvvisazione estemporanea si alternano composizioni originali dello stesso Zanchini e brani di compositori quali Duke Ellington e Astor Piazzolla.

Il 6 luglio, nel parco dell’Istituto di Montecatone, si esibirà invece il Quartetto Saxophonie. A seguire, l’8 luglio in Piazza della Pace a Mordano, Peppe Servillo torna al festival accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano con Napulitanata, un omaggio alla canzone napoletana.

L’11 luglio, nel Chiostro del Museo di San Domenico a Imola, si esibirà il Trio Rinaldo, in occasione della conclusione della mostra "Germano Sartelli. L’incanto della materia".

Il 16 luglio, al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme, il pianista e compositore Raphael Gualazzi proporrà, con voce e pianoforte, i successi più importanti della sua carriera.

Il 17 luglio, nel Cortile di Palazzo Malvezzi Hercolani a Castel Guelfo di Bologna, il Cuartet di Roberto Porroni presenterà un concerto dedicato a Duke Ellington, preceduto da un incontro con il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda.

Il 22 luglio, al Parco delle Terme di Castel San Pietro Terme, sarà la volta di Silvia Felisetti con "Soubrette in dieci mosse", accompagnata dal flauto di Massimo Ghetti e dal pianoforte di Annalisa Mannarini.

Il 23 luglio, nella Chiesa di San Domenico a Imola, si esibirà il Wroclaw Baroque Ensemble, insieme al mezzosoprano Daniela Pini e ad Andrea Dainese all’ottavino, diretti da Andrzej Kosendiak.

Il 1° agosto, alla Rocca di Dozza, ecco invece il Trio Azura – Duncan McDougall al violino, Yejin Hong al violoncello e Yanfeng Bai al pianoforte – ensemble vincitore del Primo Premio e Medaglia d’oro al Fischoff Chamber Music Competition. Una seconda tappa del trio è prevista il 4 agosto nella Chiesa Parrocchiale di Fontanelice.

Gli appuntamenti imolesi si concludono il 9 settembre ai Giardini di San Domenico a Imola, dove sarà il turno del Next Ensemble della Toscanini Academy, un sestetto tutto al femminile, con musiche di Rota, Bernstein, Gershwin, Galliano e Verdi.

Francesca Pradelli